१७ हजार फूटांवर आयटीबीपीच्या जवानांनी सेलिब्रेट केली होळी; Video Viral

संपूर्ण देशभरात होळी आणि धुलिवंदन हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. ठिकठिकाणी लोकांनी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करत होळी साजरी केली. तर, काही ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जादेखील उडाला. यामध्येच लडाखच्या गलवानमध्ये आयटीबीपीच्या जवानांनी होळी साजरी केली. विशेष म्हणजे तब्बल १७ हजार फूट उंचीवर ही होळी हटके अंदाजात साजरी करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. आयटीबीपीच्या जवानांचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून एएनआय या वृत्तसंस्थेने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये आयटीबीपीचे जवान हरियाणवी गाण्यावर थिरकतांना दिसत आहेत. यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर होळीचा आनंद आणि उत्साह पुरेपूर दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे देशाची सेवा करणारे जवान प्रत्येक सण,उत्सवदेखील शक्य होईल त्या पद्धतीने साजरा करण्याचा प्रयत्न करतात हे दिसून येतं.

#WATCH: ITBP troops celebrated the festival of #Holi at an altitude of 17,000 feet near Galwan in Ladakh today.

(Source: Indo-Tibetan Border Police) pic.twitter.com/Az4aENNQ4j

— ANI (@ANI) March 29, 2021