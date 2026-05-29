India-Israel Relations: ''भारताचं इस्रायलवर वेड्यासारखं प्रेम.. भारतात माझे सर्वाधिक फॉलोअर'', पंतप्रधान नेतान्याहू मोदींबद्दल काय म्हणाले?

जेरुसले: जगातील इतर देशांकडून इस्राईलला विरोध होत असताना, भारतासारख्या महासत्तेचे इस्राईलवर 'वेड्यासारखे' प्रेम असल्याचे कौतुक या देशाचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी केले आहे. जॉर्डन व्हॅली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी नेतान्याहू यांनी इस्राईलच्या विस्तारत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर भाष्य करताना भारताचे विशेष उदाहरण दिले..पश्चिम आशियातील सध्याची अस्थिर परिस्थिती आणि इस्राईलसमोरील सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर नेतान्याहू यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. ''आम्ही आमची आघाडी विस्तारत आहोत आणि यामध्ये भारत या महासत्तेसोबतचे आमचे संबंध अत्यंत वेगळे आणि महत्त्वाचे आहेत. जगातील अनेक भागांत इस्राईलला विरोध होत असला तरी भारतात मात्र तशी स्थिती नाही.''.''भारतात इस्राईलबाबत प्रचंड प्रेम असून, इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतात माझे सर्वाधिक फॉलोअर आहेत, '' असे त्यांनी नमूद केले. नेतान्याहू यांनी यापूर्वीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा आणि दोन्ही देशांमधील वाढत्या सहकार्याचा गौरव केला आहे..अमेरिका-इराण कराराच्या नजीकदुसरीकडे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी आणखी ६० दिवसांनी वाढविण्याचा प्राथमिक करार दोन्ही देशांमध्ये झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, इराणच्या अणुकार्यक्रमावरही चर्चेला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. मात्र, इराणकडून त्याला दुजोरा मिळू शकला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला अद्याप अंतिम मान्यता दिलेली नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले..इराणकडून कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा प्रयत्न झाला; तसेच अमेरिकेने इराणच्या बंदर अब्बासवर केलेल्या हल्ल्यामुळे शस्त्रसंधी टिकणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांमध्ये चर्चा पुढे सरकली आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. दोन्ही देशांमधील कराराच्या मसुद्यावर एकमत झाले आहे. मात्र, ट्रम्प त्यावर सही करत नाहीत, तोपर्यंत हा करार होऊ शकत नाही, याकडे अन्य एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे. या चर्चेमध्ये अणुकार्यक्रमाबरोबरच गोठलेली संपत्ती आणि कराराच्या हमीचाही मुद्दा मांडण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या देशांतील २४ अब्ज डॉलरची संपत्ती गोठविण्यात आली आहे. त्यातील १२ अब्ज डॉलरची संपत्ती चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी मुक्त करण्यात यावी, अशी अटही इराणने ठेवली आहे..करारातील महत्त्वाचे मुद्दे- इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही शुल्क आकारणार नाही- इराण ३० दिवसांच्या आत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सर्व सुरूंग हटविणार- अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने मागे घेईल- काही निर्बंध शिथिल करून अमेरिका इराणला अधिक तेलविक्री करण्याची परवानगी देईल.युरेनियमच्या साठ्याचे काय?इराणकडे ४४०.९ किलो समृद्ध युरेनियमचा साठा असून, त्या युरेनियमचे ६० टक्क्यांपर्यंत समृद्धीकरण झाले आहे. अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत समृद्ध युरेनियमची गरज असते. प्राथमिक करारानुसार, ६० दिवसांच्या शस्त्रसंधीच्या काळामध्ये या युरेनियमच्या साठ्यावरच प्रामुख्याने चर्चा होईल, असे सांगण्यात येते. इराण या साठ्याच्या हस्तांतरास तयार नाही. इराण हा साठा चीन किंवा रशियाकडे देऊ शकतो, मात्र अमेरिकेचे त्याला विरोध आहे. त्यामुळे या साठ्याचे काय होणार हा कळीचा मुद्दा आहे..इराणला हवी हमीअमेरिकेसह सहा देशांनी २०१५मध्ये इराणबरोबर अणुकरार केला होता. मात्र, अमेरिकेने एकतर्फी या करारातून माघार घेतली होती. आता अमेरिकेकडून कोणत्याही करारापूर्वी हमी मिळावी, अशी इराणची अट आहे. त्यामध्ये दोन्ही बाजू एखाद्या करारापर्यंत पोहोचत असतील, तर तो करार संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात यावा, असे इराणचे म्हणणे आहे.