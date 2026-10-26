भारत-नेदरलॅंड्स व्यापार दुप्पट होणार; डच परराष्ट्र व्यापारमंत्री स्जूर्ड्समा यांची अपेक्षा

द हेग (नेदरलॅंड्स) - मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीनंतरच्या पहिल्याच वर्षात भारत आणि नेदरलॅंड्समधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होईल, अशी अपेक्षा नेदरलॅंड्सचे परराष्ट्र व्यापार आणि विकास सहकार्य मंत्री स्जूर्ड स्जूर्ड्समा यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केली. २०२७ मध्ये भारताला भेट देण्याची घोषणा करताना संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्धारही स्जूर्ड्समा व्यक्त केला..भारत- नेदरलॅंड्स बिझनेस फोरमच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. भारताचे व्यापार आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली शंभराहून अधिक उद्योजकांचे शिष्टमंडळ फोरममध्ये सहभागी झाले.व्यापार अधिक राजकीय आणि अनिश्चित होत असताना विश्वासाचे महत्त्व वाढले आहे. भारत आणि नेदरलॅंड्समधील धोरणात्मक भागीदारी हा या विश्वासाचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे स्जूर्ड्समा यांनी सांगितले. फेब्रुवारी २०२६ पासून स्योर्ड्समा नेदरलॅंड्सचे परराष्ट्र व्यापार व विकास सहकार्य मंत्री आहेत..‘चित्र भिंतीवर नको, सतत रंगवत राहू’व्हॅन गॉगच्या चित्राचा संदर्भ गोयल यांच्या भाषणात आला होता. तो धागा पकडून स्जूर्ड्समा यांनी भारत-नेदरलॅंड्स संबंधांची तुलना सतत रंगवल्या जाणाऱ्या चित्राशी केली. “चित्र काढून ते धुळखात भिंतीवर टांगून ठेवणे पुरेसे नाही; आपल्याला ते सतत रंगवत राहावे लागेल,” असे ते म्हणाले..रॉटरडॅमपासून एएसएमएलपर्यंतनेदरलॅंड्सच्या सामर्थ्याचा उल्लेख करताना त्यांनी रॉटरडॅम बंदर, आइंडहोव्हनचे ‘ब्रेनपोर्ट’ आणि उच्च तंत्रज्ञान भारतासाठी महत्त्वाचे सहकार्य क्षेत्र म्हणून असेल, असे त्यांनी सांगितले. याच संदर्भात त्यांनी एएसएमएलचे उदाहरण दिले. नेदरलॅंड्समधील एएसएमएलमध्ये अनेक भारतीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. भारतातील टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या गुजरातमधील ढोलेरा येथील सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला एएसएमएलच्या लिथोग्राफी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यासाठी मे २०२६ मध्ये दोन्ही कंपन्यांनी सामंजस्य करार केला आहे..पाणी व्यवस्थापनातही सहकार्यभारताच्या बंदर विस्ताराबरोबरच पाणी व्यवस्थापन आणि डेल्टा तंत्रज्ञानातही नेदरलॅंड्स आपल्या अनुभवाचा उपयोग भारताला करून देण्यास तयार असल्याचे स्जूर्ड्समा यांनी सांगितले.समुद्रातून जमीन निर्माण करून बंदर आणि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याच्या डच अनुभवाचा भारताला उपयोग होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.