India Russia Relation: तिसऱ्या पक्षाच्या दबावाचा परिणाम नाही; क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह यांचे भारत रशिया संबंधांबाबत स्पष्टीकरण

Dmitry Peskov: भारत-रशिया संबंधांवर तिसऱ्या पक्षाचा दबाव नाही, तेल व्यापारावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम होणार नाही, क्रेमलिन स्पष्ट. भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य व व्यापार वृद्धीवर लक्ष केंद्रित; शिखर परिषदेत चर्चा अपेक्षित.
नवी दिल्ली : ‘‘अमेरिकेच्या शुल्काचा भारतावर दबाव आहे. मात्र भारत आणि रशियाच्या संबंधांवर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या दबावाचा परिणाम होणार नाही. तसेच भारत – रशियाच्या तेल व्यापारावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचे सावट पडू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहे,’’ असे प्रतिपादन रशियाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे(क्रेमलिन) प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी केले.

