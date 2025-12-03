India Russia Relation: तिसऱ्या पक्षाच्या दबावाचा परिणाम नाही; क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह यांचे भारत रशिया संबंधांबाबत स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : ‘‘अमेरिकेच्या शुल्काचा भारतावर दबाव आहे. मात्र भारत आणि रशियाच्या संबंधांवर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या दबावाचा परिणाम होणार नाही. तसेच भारत – रशियाच्या तेल व्यापारावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचे सावट पडू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहे,’’ असे प्रतिपादन रशियाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे(क्रेमलिन) प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी केले..रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन हे चार आणि पाच डिसेंबरला भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. ते २३ व्या भारत - रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. त्यांच्या दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वृद्धीसह संरक्षण सहकार्याचे करार मार्गी लागणार आहेत..या शिखर परिषदेत संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा होईल. ऑपरेशन सिंदूरमधील कामगिरीनंतर भारत एस- ४०० हवाई संरक्षण प्रणाली मिळविण्यासाठी इच्छुक असून त्याबाबतही वाटाघाटी अपेक्षित आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आज क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी व्हर्चुअल स्वरूपात संवाद साधला. स्पुतनिक या वृत्तसंस्थेने याचे आयोजन केले होते..रशियाकडून भारतीय कंपन्यांद्वारे होणारी तेल खरेदी रोखण्यासाठी अमेरिकेने वाढीव आयात शुल्क आकारले आहे. यावर भूमिका मांडताना पेस्कोव्ह यांनी या आव्हानाची रशियाला जाणीव असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की भारतावर याबाबतचा (अमेरिकेच्या शुल्काचा) दबाव आहे. मात्र हा भारत आणि अमेरिकेचा द्विपक्षीय मुद्दा असून दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये रशिया हस्तक्षेप करणार नाही..पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकन निर्बंधांचा परिणाम भारत-रशिया तेल व्यापारावर होऊ नये यासाठी रशियाकडून सर्वतोपरी काळजी घेतली जात आहे. व्यापाराच्या प्रमाणात विशेषत: तेलाच्या व्यापारात कुठलीही घट होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. आपले संबंध कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या प्रभावापासून मुक्त असावेत अशा प्रकारे आपल्या संबंधांची रचना असावी असेही ते म्हणाले..रशियाकडून तेल आणि संरक्षण सामग्रीची भारताकडून मोठ्या प्रमाणात होणारी आयात आणि भारताकडून रशियाला होणारी निर्यात यात मोठी तफावत आहे. त्यावर भाष्य करताना पेस्कोव्ह म्हणाले, की भारताच्या चिंता आणि व्यापार तुटीच्या समस्येची रशियाला पूर्ण जाणीव आहे. भारताकडून आयात वाढविण्यावर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. भारतीय निर्यात वाढविण्यासाठी दोन्ही देश संयुक्तरीत्या काम करत आहेत. यातून व्यापार संतुलन सुधारेल तसेच ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला रशियासारखी स्थिर व मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल असेही ते म्हणाले..एस-४००बाबत चर्चा शक्यरशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे चार आणि पाच डिसेंबरला भारतात येणार आहेत. यावेळी दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये जी चर्चा होणार आहे, त्यामध्ये एस-४०० ही विमानरोधक दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्र प्रणाली भारताला देण्याच्या मुद्द्याचा समावेश असतो, असे पेस्कॉव्ह म्हणाले. ‘‘हा विषय अजेंड्यावरील खूप महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक आहे. यावर चर्चा होऊ शकते. आमची लष्करी उद्योगव्यवस्था उत्तम काम करत आहे. भारतीय संरक्षण दलातील शस्त्रास्त्रांपैकी ३६% शस्त्रास्त्रे ही रशियन बनावटीची आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे एसयू-५७ या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत चर्चेची शक्यता असल्याचेही त्याने सांगितले..Putin India Visit : पुतिन यांची दिल्ली भेट; अमेरिकेच्या दबावातही भारत-रशिया मैत्रीचा ठसा अधिक ठळक!.पेस्कोव्ह म्हणालेरशिया दोन आसन असलेले एसयू-५७ विमान विकसित करण्यासाठी भारतासोबत काम करण्यास तयारपुतीन यांच्या भेटीदरम्यान भारत आणि रशिया यांच्यात अणुऊर्जेबाबत करार होण्याची शक्यता आहेदिल्लीतील झालेल्या स्फोटाचा आम्ही निषेध करतो. दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहेआम्ही दहशतवादाचा निषेध करतो; दहशतवादाचा मुकाबला करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.