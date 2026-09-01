India Russia Relations: भारत-रशिया मैत्री इतकी मजबूत का? रशियन कॉन्सुल जनरल यांनी सांगितले चाणक्यांचे सूत्र

भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध हे केवळ राजकीय किंवा सामरिक भागीदारीपुरते मर्यादित नसून, त्यामागे अनेक दशकांची विश्वासाची आणि परस्पर हिताची परंपरा आहे. दोन्ही देशांमधील ही मैत्री कोणत्याही तात्कालिक फायद्यावर आधारित नसून, बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही अनेक आव्हानांना तोंड देत अधिक मजबूत झाली आहे, असे मत भारतातील रशियाचे कॉन्सुल जनरल Mr. Ivan Fetisov यांनी व्यक्त केले. AP Globale Digital ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारत-रशिया संबंध, व्यापार, तेल, पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील सहकार्याच्या विविध पैलूंवर भाष्य केले..भारत आणि रशियामधील मैत्री इतकी मजबूत का आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना Mr. Ivan Fetisov यांनी थेट प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञ चाणक्यांचा दाखला दिला. ‘आपत्तीच्या काळात नातेवाईक आणि संकटाच्या काळात मित्राची खरी परीक्षा होते,’ या चाणक्यांच्या विचाराचा संदर्भ देत त्यांनी भारत आणि रशियाचे संबंध याच भावनेचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. दोन्ही देशांचे संबंध अल्पकालीन फायद्यांवर आधारित नसून, काळाच्या कसोटीवर आणि विविध आव्हानांमधून सिद्ध झाले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले..अलीकडील रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः विमानतळावर पुतिन यांचे स्वागत केल्याचे सांगत, या भेटीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी रशियाने आपला पाठिंबा कायम ठेवला आहे. तसेच भारताच्या BRICS अध्यक्षपदासाठीही रशियाने समर्थन व्यक्त केले आहे..आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने भारत आणि रशियामधील व्यापार वाढवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास सात पटीने वाढल्याचे फेटिसोव्ह यांनी सांगितले. जहाजबांधणी, अणुऊर्जा, विमाननिर्मिती, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. भारत-रशिया सहकार्याचे उदाहरण म्हणून त्यांनी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचाही उल्लेख केला.2030 पर्यंत भारत-रशिया व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, व्यापारातील असमतोल दूर करणे हे त्यासाठी महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतीय कंपन्यांनी रशियन बाजारपेठेत अधिक सक्रियपणे प्रवेश करावा, यासाठी दोन्ही देशांमधील व्यवसायांमध्ये थेट संपर्क वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..भारताकडून रशियाला ग्राहक वस्तू, अन्नपदार्थ, औषधे, दूरसंचार उपकरणे आणि औद्योगिक उत्पादनांसह अनेक वस्तूंची निर्यात वाढू शकते. मुंबईमध्ये रशियन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालय, चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना रशियन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी मदत केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.तेल व्यापारावरून पाश्चिमात्य देशांकडून भारतावर होणाऱ्या दबावाबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. भारतासाठी नागरिकांचे हित हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत, रशियाकडून तेल आयात करणे भारतासाठी फायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशही रशियाकडून ऊर्जा संसाधने खरेदी करतात, मग भारताने ते का करू नये, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..‘फक्त इंजिनिअर-डॉक्टरच का?’; ग्रामीण शिक्षणापासून AIपर्यंत डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी मांडली शिक्षणव्यवस्थेची दिशा.पर्यटन हे भारत-रशिया संबंधांमधील आणखी एक मोठे क्षेत्र असल्याचे Ivan Fetisov यांनी सांगितले. रशियाबाबत पाश्चिमात्य माध्यमांमधून निर्माण होणारी प्रतिमा आणि प्रत्यक्षातील रशिया यात मोठा फरक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतीय पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज असून, रशियन कॉन्सुलेट त्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले..महाराष्ट्राबाबत बोलताना त्यांनी मुंबईच्या सांस्कृतिक वारशासोबतच आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षमतेचे कौतुक केले. महाराष्ट्रातील उद्योग आणि व्यावसायिक समुदाय भारत-रशिया आर्थिक संबंधांच्या पुढील विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.माध्यमांची भूमिका देखील या संबंधांमध्ये महत्त्वाची असल्याचे Ivan Fetisov यांनी सांगितले. माध्यमे जनमत घडवतात आणि भारत-रशिया व्यापार तसेच पर्यटनातील काही अडथळ्यांमागे माहितीचा अभाव हे एक कारण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रातील माध्यमे भारत आणि रशियादरम्यान पूल म्हणून काम करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..IPS Brijesh Singh: डिजिटल अरेस्टपासून ‘सायबर गुलामगिरी’पर्यंत धक्कादायक वास्तव; आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांचा मोठा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.