India Russia Trade: युपी बनले रशियन गुंतवणूकदारांचे ‘फेवरेट डेस्टिनेशन? या क्षेत्रात वाढणार व्यापार, UPITS ट्रेड शोमध्ये नवे करार

उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यामुळे (इंटरनॅशनल ट्रेड शो) रशिया आणि भारताच्या व्यावसायिक संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे. इंडिया एक्स्पो मार्टमध्ये नुकतीच 'रशिया-भारत व्यापार संवाद' या विषयावर एक विशेष बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. या संवादामुळे दोन्ही देशांच्या उद्योजकांना एकत्र येऊन भविष्यातील भागीदारीची चर्चा करण्याची संधी मिळाली..तीन तासांत २४० हून अधिक बैठकाया बैठकीत ८५ हून अधिक कंपन्यांनी सहभाग घेतला, ज्यात केवळ तीन तासांमध्ये २४० पेक्षा जास्त व्यावसायिक (B2B) बैठका झाल्या. रशियातील ३० कंपन्यांनी विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी भारतीय उद्योजकांसोबत व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारीवर सक्रियपणे चर्चा केली.या बैठकीत प्रामुख्याने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), आयटी, अन्न प्रक्रिया, कृषी, वैद्यकीय उपकरणे, पॅकेजिंग आणि पर्यटन या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सहकार्याच्या शक्यतांवर भर देण्यात आला. रशियातील गुंतवणूकदारांनी उत्तर प्रदेशच्या वाढत्या औद्योगिक क्षेत्रावर, सक्रिय शासनावर आणि गुंतवणूकदार-स्नेही धोरणांवर मोठी रुची दाखवली..उत्कृष्ट आर्थिक भागीदारीसाठी वचनबद्धया सत्राचे अध्यक्षस्थान उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास) श्री आलोक कुमार यांनी भूषवले. हा संवाद दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि शाश्वत विकासाचे नवे मार्ग उघडण्याची बांधिलकी दर्शवतो. उत्तर प्रदेश हे जागतिक गुंतवणुकीच्या सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले..व्यापारी संबंधांना नवे आयामउत्तर प्रदेशचे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME) मंत्री राकेश सचान यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, "उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीच्या प्रचंड संधी आहेत आणि राज्य सरकार गुंतवणूकदारांना शक्य ती सर्व मदत करेल."ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश विकासाचे नवनवे विक्रम स्थापित करत आहे. मंत्री सचान यांनी विश्वास व्यक्त केला की, हा संवाद दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांना नवी उंची देईल..'एमएसएमई' हे उत्तर प्रदेशचे सामर्थ्यमंत्री राकेश सचान यांनी नमूद केले की, उत्तर प्रदेशात देशातील सर्वात जास्त म्हणजे ९० लाखांहून अधिक MSME युनिट्स कार्यरत आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या सुमारे १५ टक्के लोकांना रोजगार मिळतो. 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) योजनेमुळे स्थानिक कारागीर आणि उद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी मिळाली आहे.उत्तर प्रदेश हे २५ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले एक मोठे बाजारपेठ आहे, जे गुंतवणूकदारांना उत्पादन आणि उपभोग अशा दोन्ही स्तरांवर स्थिर संधी देते. त्यांनी रशियाला त्यांच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्तर प्रदेशाच्या औद्योगिक प्रगतीत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले..भारत-रशिया संबंधांसाठी महत्त्वाचा टप्पाया व्यापार संवादाचे उद्घाटन अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार यांनी केले. रशियाच्या प्रतिनिधी झ्लाटा अंटुशेवा यांनी भविष्यात दोन्ही देशांचे व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. पॅरामाउंट कम्युनिकेशनचे एमडी संदीप अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारत आणि रशिया हे एकमेकांचे विश्वासार्ह भागीदार आहेत. दोन्ही देशांचे संरक्षण (डिफेन्स), ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रात मजबूत व्यापारी संबंध आहेत.पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी एमएसएमई क्षेत्रात सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश आता 'उत्तम प्रदेश' बनला आहे आणि येथे गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. हा व्यापार संवाद दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी मैलाचा दगड (मील का पत्थर) ठरेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.