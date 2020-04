देशात तुटवडा असताना भारताकडून सर्बियाला वैद्यकीय उपकरणांची निर्यात

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा संसर्ग भारतात दिवसेंदिवस वाढत असून, देशात वैद्यकीय उपकरणांचा मोठा तुटवडा जाणवत असताना भारताकडून सर्बियाला तब्बल 90 टन वैद्यकीय उपकरणांची निर्यात करण्यात आली आहे.

The 2nd cargo Boeing 747 with 90t of medical protective equipment landed from India to Belgrade today. The transportation of valuable supplies purchased by @SerbianGov has been fully funded by the #EU while @UNDPSerbia organized the flight & ensured the fastest possible delivery. pic.twitter.com/pMZqV7dwTg

— UNDP in Serbia (@UNDPSerbia) March 29, 2020