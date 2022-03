संकटग्रस्त श्रीलंकेला भारत 40,000 टन डिझेल पाठवणार: सूत्र | India will send diesel to Sri Lanka

चीनच्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या श्रीलंकेमध्ये महागाईनं कळस गाठला आहे. त्यातच युक्रेन रशिया युद्धामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. श्रीलंकेमध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारताने तातडीने डिझेलची खेप देण्याचे मान्य केले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) लवकरच श्रीलंकेला ४०,००० टन डिझेल पाठवणार असल्याची माहिती आहे. हे श्रीलंकेला 500 दशलक्ष डॉलर क्रेडिट लाइनच्या अंतर्गत पाठवले जाणार आहे. (India to send 40,000 tonnes of diesel to Sri Lanka said report)