बायडेन यांच्या सर्जन जनरलपदी भारतीय डॉक्टर; ओबामांसोबतही केलंय काम

वॉशिंग्टन - भारतीय अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ती यांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचे सर्जन जनरल नियुक्ती झाली. अमेरिकेच्या संसदेनं मंगळवारी यावर मतदान घेऊन शिक्कामोर्तब केलं. अमेरिकेला कोरोनाचा मोठा फटका बसला असताना या कठिण काळात विवेक मूर्ती हे महत्वाचं पद सांभाळणार आहेत. विवेक मूर्ती यांच्या बाजून 57 अमेरिकन खासदारांनी मत दिलं. तर 43 जणांनी त्यांच्या नावाला विरोध दर्शवला. संसदेत बहुमतासह विवेक मूर्ती यांची बायडेन यांचे सर्जन जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डॉक्टर विवेक मूर्ती यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळातही सर्जन जनरल म्हणून काम केलं होतं. 2017 मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मूर्तींना हटवलं होतं.

बायडेन यांचे सर्जन जनरल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर विवेक मूर्ती यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, सर्जन जनरल म्हणून पुन्हा एकदा सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आभारी आहे. गेल्या एक वर्षात अनेक अडचणींचा सामना देशाने केला आहे. मी आपल्या देशाला आणि मुलांच्या भविष्याला चांगलं करण्यासाठी तुमच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे असंही ते म्हणाले.

United States Senate votes 57-43 to confirm Indian-American physician Vivek Murthy to be President Joe Biden's surgeon general.

"I look forward to working with you to help our nation heal and create a better future for our children," Murthy says. pic.twitter.com/Ao8mKsFK0P

— ANI (@ANI) March 24, 2021