लग्नानंतर अमेरिकेला गेला, तिथं पत्नीला संपवलं; इंजिनिअर पतीचं बिंग ८ महिन्यांनी फुटलं, भारतात गर्लफ्रेंड

अमेरिकेत रजिता सबिनिनी या २७ वर्षीय महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी ८ महिन्यांनी पतीला अटक करण्यात आली आहे. तब्बल ८ महिने त्यानं तपास यंत्रणांची दिशाभूल केली. पण शेवटी त्याचं बिंग फुटलं. भारतात असलेल्या प्रेयसीसाठी त्यानं अमेरिकेत पत्नीची हत्या केल्याचं समोर आलंय. सुरुवातीला रजिता सबिबिनी हिचा मृत्यू नैसर्गिक मानला गेला पण तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. Indian Engineer's Alleged Crime in US Shocks After New Revelations.मूळचा तेलंगनाचा असलेला अविनाश नार्ने हा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यातच त्याचं लग्न झालं होतं. मात्र लग्नाच्या काही महिने आधीपासूनच त्याचं दुसऱ्या तरुणीसोबत प्रेमप्रकरण होतं. प्रेयसी भारतात राहत होती आणि अविनाश लग्नानंतर रजितासोबत अमेरिकेला गेला. पोलिसांनी सुरुवातीला रजिताचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचं मानलं होतं. तपासात अविनाशनेसुद्धा पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण स्मूदीच्या टेस्टबाबत रजिताच्या मेसेजने त्याचं बिंग फुटलं..रजिताच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी दोघांचे चॅट तपासले. तेव्हा रजिताने पती अविनाशला केलेल्या मेसेजमध्ये म्हटलं होतं की, जी स्मूदी तू तयार केलीयस त्याची चव कडवट आहे. मृत्यूच्या दिवशीही तिने चव कफ सिरफसारखी असल्याचं म्हटलं होतं. हाच धागा पकडून पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली. अविनाशच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसमध्ये विषाशी संबंधित माहिती सर्च केल्याचंही आढळून आलं..सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांना शिवीगाळ, कागद भिरकावत वकिलाचे न्यायमूर्तींनाच आदेश; सुनावणीवेळी हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL.अविनाशने दावा केला होता की, घरातून थोडावेळ बाहेर गेलो होतो आणि परतलो तर रजिता बाथरूममध्ये लॉक होती. पण पोलिसांनी घराच्या फ्रंट डोअरचं स्मार्ट लॉक आणि सिक्युरीटी डेटा चेक केला असता अविनाशचं खोटं उघडं पडलं. अविनाश निघाल्यानंतर घरात कुणीच दुसरं आलं नव्हतं..रजिताच्या मृत्यूचं गूढ वाढल्यानंतर तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले. हैदराबादच्या सिकंदराबादमध्ये राहणारा अविनाश एका तरुणीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. अविनाश आणि रजिताचं लग्न झाल्यानंतरही तो प्रेयसीच्या संपर्कात होता आणि लग्नातही ती आली होती..अविनाशने पत्नीची फक्त हत्याच केली नाही तर त्याने हत्येच्या दिवशी पत्नीच्या मृतदेहाचा फोटोही गर्लफ्रेंडला पाठवला होता. त्यानं बाथरूमचा दरवाजा तोडून पत्नीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला. पण त्यावेळीह तो गर्लफ्रेंडसोबत बोलत होता. तपासात अविनाश विरोधात पुरावे मिळताच त्याला अटक केली आहे. आता त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून दोषी ठरल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.