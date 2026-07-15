Indian Muslim: 'तू मुस्लिम आहेस का?'; अमेरिकेतील मॉलमध्ये भारतीय व्यक्तीवर 15 वार; अटकेनंतर हल्लेखोराने दिली कबुली

Hate Crime: अमेरिकेतील युटा राज्यातील एका शॉपिंग मॉलमध्ये एका भारतीय मुस्लिम व्यक्तीवर हल्ला करण्यात आला आहे. त्याला त्याच्या धर्मावरून विचारपूस करून तब्बल १५ वेळा चाकूने वार करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्या हल्लेखोराने आपण मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठीच हा हल्ला केल्याची कबुली दिली आहे. .युटा येथील 'व्हॅली फेअर मॉल'मध्ये एका ४८ वर्षीय हल्लेखोराने एका भारतीय मुस्लिम व्यक्तीवर जीवघेणा हल्ला केला. स्थानिक माध्यमांनी न्यायालयाच्या कागदपत्रांचा हवाला देऊन दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित व्यक्तीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. सोहेल असे या पीडित व्यक्तीचे नाव असून तो मॉलमध्ये एका किरकोळ दुकानात काम करत होता. हल्लेखोराने त्याला आधी त्याचे नाव आणि मूळ गाव विचारले आणि तो मुस्लिम असल्याचे समजताच त्याच्यावर बेछूट वार करण्यास सुरुवात केली..Meena river flood impact: मीना नदीत जलपर्णी व कचऱ्यामुळे प्रवाह अडला; पुराचे पाणी शेतात घुसून सुपीक माती वाहून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान.प्रत्यक्षदर्शी आणि जवळच काम करणाऱ्या लुना नुनेझ यांनी सांगितले की, हल्लेखोर पीटर मायकेल लार्सन (४८) याने सोहेलला आधी विचारले की 'तू कुठून आला आहेस?', त्यावर सोहेलने 'मी भारतातून आलो असून माझे नाव सोहेल आहे' असे सांगितले. त्यानंतर लार्सनने 'तू मुस्लिम आहेस का?' असा प्रश्न केला, आणि सोहेलने 'हो' म्हणताच त्याने चाकू काढून त्याच्यावर वार करणे सुरू केले..IFS Officers Transfer: वन विभागात मोठा फेरबदल! IFS आणि HPFS च्या ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कुणी घेतला निर्णय? जाणून घ्या....पोलिसांनी पीटर मायकेल लार्सन याला ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर हत्येचा प्रयत्न आणि धोकादायक शस्त्रास्त्रांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. १५ वेळा चाकूने वार झाल्यामुळे सोहेलवर रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोहेल हा त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावणारा पुरुष असून त्याला दोन लहान मुले आणि पत्नी आहे. त्याच्याकडे कोणताही वैद्यकीय विमा नाही. त्याच्या उपचारासाठी आता ऑनलाईन माध्यमातून मदत गोळा केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.