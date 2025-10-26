साफसफाई नाही म्हणून पत्नीचा पारा चढला, थेट पतीच्या गळ्यावर चाकू ठेवला अन्...धक्कादायक घटना समोर!

घरातील साफसफाईवरून झालेल्या वादातून पत्नीने पतीच्या गळ्यावर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना येथे हा प्रकार घडला आहे. पती पत्नी दोघेही भारतीय वंशाचे नागरिक असून ते अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. या हल्ल्यात पती गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत. .आरोपी महिला अमेरिकेतील एका प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहे. पोलिसांनी पीडित पतीच्या तक्रारीवरून आता गुन्हा दाखल केला असून पत्नीला अटकही करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितंल आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार १२ ऑक्टोबर रोजी हा प्रकार घडला..Akola Crime: जुन्या वादाने गाठली क्रूरतेची परिसीमा; बेपत्ता अक्षय नागलकरची हत्या, आठ आरोपींचा कटात समावेश, चार अटकेत.यावेळी घरातील साफसफाईवरून पती पत्नीत वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला, की पत्नीने पतीच्या गळ्यावर थेट चाकूने वार केला. चंद्रप्रभा सिंग आणि अरविंद सिंग अशी या पती पत्नीची नावं आहेत. पत्नीने आपल्यावर जाणीवपूर्वक हल्ला केला, असं पतीनं पोलीस जबाबात म्हटलं आहे. तर आपण नास्ता बनवत असताना पती तिथे आला आणि साफसफाईवरून आमच्यात वाद झाला. त्यावेळी माझ्या हातात चाकू होता, तो चाकू चुकीने पतीच्या गळ्यावर लागला, असं या महिलेचं म्हणणं आहे...Crime: ८ वर्षांपासून प्रेम, पण लग्नाआधी प्रियकराची भलतीच मागणी, प्रेयसीला मोठा धक्का बसला अन् पोरीनं नको तो निर्णय घेतला.दरम्यान, या घटनेनंतर जखमी पतीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. तसेच पत्नीला अटक केली आहे. तिला न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने दिला काही अटी शर्तींसह जामीन मंजूर केला आहे. तसेच महिला ज्या शाळेत शिक्षिका आहे, त्या शाळेनेही महिलेला निलंबित केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.