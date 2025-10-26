ग्लोबल

साफसफाई नाही म्हणून पत्नीचा पारा चढला, थेट पतीच्या गळ्यावर चाकू ठेवला अन्...धक्कादायक घटना समोर!

Indian-Origin Wife Attacks Husband with Knife : पोलिसांनी पीडित पतीच्या तक्रारीवरून आता गुन्हा दाखल केला असून पत्नीला अटकही करण्यात आली आहे. तिला न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने दिला काही अटी शर्तींसह जामीन मंजूर केला आहे.
Indian-Origin Wife Attacks Husband with Knife

Indian-Origin Wife Attacks Husband with Knife

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

घरातील साफसफाईवरून झालेल्या वादातून पत्नीने पतीच्या गळ्यावर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना येथे हा प्रकार घडला आहे. पती पत्नी दोघेही भारतीय वंशाचे नागरिक असून ते अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. या हल्ल्यात पती गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत.

Loading content, please wait...
crime
Crime News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com