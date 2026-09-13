पाठलाग करत गोळीबार, खाली पडल्यावर डोक्यात झाडली गोळी; १६ वर्षे लहान प्रियकराने शालिनीची केली हत्या, स्वत:लाही संपवलं

अमेरिकेत कॅलिफोर्निया राज्याची राजधानी सेक्रामेंटो इथं २२ वर्षीय प्रियकराने ३८ वर्षीय भारतीय वंशाच्या महिलेची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या केल्याची घटना घडलीय. शालिनी ठाकुर असं महिलेचं नाव आहे. तिच्या संरक्षणाचा आदेश कोर्टाने दिला असतानाच आरोपी रोहित गेल्या वर्षभरापासून शालिनीचा पाठलाग करत होती. शालिनीवर गोळ्या झाडल्यानंतर तो फरार झाला. पण पोलिसांनी घेरताच गाडीतच स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली..सेक्रामेंटोच्या आर्डेन आर्केड परिसरात पानेरा ब्रेडच्या आउटलेटबाहेर दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या घटनेनं खळबळ उडालीय. शालिनी रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताच बाहेर तिची वाट बघत बसलेल्या रोहितने पाठलाग सुरू केला. तिच्या दिशेनं बंदूक रोखताच शालिनी पळायला लागली. तेव्हा पाठोपाठ पळत जाऊन आरोपी रोहितने तिच्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारानंतर शालिनी जमिनीवर पडली. तेव्हाही जवळ जाऊन रोहितने तिच्या डोक्यात गोळ्या झाडल्या..पत्नीच्या खून प्रकरणी पती-सासऱ्यासह ८ जण तुरुंगात गेले, १२ वर्षांनी जिवंत सापडली महिला.प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या गोळीबारात जखमी झालेली शालिनी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तेव्हा जवळ जाऊन आरोपीने पुन्हा तिच्या डोक्यात गोळी झाडली. यात शालिनीचा जागीच मृत्यू झाला..शालिनीच्या हत्येनंतर आरोपी रोहित तिथून फरार झाला. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला. महामार्गावर त्याची गाडी पोलिसांच्या वाहनांनी घेरली. पोलिसांच्या तावडीत सापडल्याचं लक्षात येताच रोहितने गाडीतच बंदुकीतून स्वत:वर गोळी झाडून घेतली..शालिनीच्या आईने सांगितलं की, रोहित गेल्या वर्षभरापासून मुलीचा छळ करत होता. रोहितला शालिनीसोबत लग्न करायचं होतं. पण दोघांच्या वयात १६ वर्षांचं अंतर असल्यानं शालिनीने स्पष्ट नकार दिला होता. यामुळे रोहितचा तिच्यावर राग होता. दुपारी दोन वाजता आईचं शालिनीसोबत बोलणं झालं होतं. आईने तिला व्हॉटसअपवरही मेसेज केले होते..रोहितने सप्टेंबर २०२५ पासून शालिनीचा पाठलाग सुरू केला होता. शालिनी एका डिलिव्हरी अॅपच्या कामानिमित्त रोहितला भेटली होती. त्यानंतर रोहितने तिच्या मागे लग्नासाठी तगादा लावला होता. रोहित अनेक तास शालिनीच्या घराबाहेर उभा रहायचा. शालिनीच्या कारला जीपीएस लावलं होतं. तिच्या फ्लॅटची बनावट किल्ली तयार करून घेतली होती. शालिनीला त्याच्या विरोधात संरक्षण आदेश न्यायालयातून मिळाला होता. मात्र याचंही उल्लंघन रोहितने केल्याचं समोर आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.