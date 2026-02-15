Saket Srinivasayya Death : कॅलिफोर्नियात सहा दिवसांपासून बेपत्ता भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला, तपास सुरू, संशयास्पद मृत्यू

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात शिक्षण घेत असलेला २२ वर्षीय भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासय्या मागील सहा दिवसांपासू बेपत्ता होता. आता त्याचा मृतदेह सापडला आहे. कर्नाटकमधील रहिवासी असलेला साकेत श्रीनिवासय्या हा कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले येथे केमिकल आणि बायोमोलेक्युलर अभियांत्रिकीचा अभ्यास करत होता. तो ९ फेब्रुवारी रोजी बेपत्ता झाला..कॉन्सुलेट जनरलने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले की, "स्थानिक पोलिसांनी बेपत्ता भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासय्याचा मृतदेह सापडल्याची पुष्टी केली आहे हे जाहीर करताना आम्हाला खूप दुःख होत आहे. या अत्यंत कठीण काळात आम्ही त्याच्या कुटुंब आणि प्रियजनांप्रती आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो." .कॉन्सुलेट जनरल स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आणि मृतदेह लवकरात लवकर भारतात परत आणण्याची व्यवस्था करणे यासह कुटुंबाला आवश्यक ती सर्व मदत करण्यास वचनबद्ध आहे. आमचे कॉन्सुलर अधिकारी कुटुंबाशी थेट संपर्कात आहेत आणि त्यांना सर्व आवश्यक औपचारिकता आणि सेवांमध्ये मदत करतील..Crime: बोटं कापली, नाक गायब, शरीरावर अनेक वार अन्... १२ वीच्या विद्यार्थिनीला क्रूरपणे संपवलं, घरातील व्यक्तीवरच संशय.साकेत श्रीनिवासय्या आयआयटी मद्रासचे माजी विद्यार्थी होता आणि बर्कले येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेत होता. त्याने बेंगळुरू येथील श्री वाणी शिक्षण केंद्रात शिक्षण घेतले.हायपरलूपसाठी मायक्रोचॅनल कूलिंग सिस्टम आणि पद्धतीच्या विकासासाठी पेटंट असलेल्या सहा लोकांपैकी श्रीनिवासय्या हे एक होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.