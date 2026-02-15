ग्लोबल

Saket Srinivasayya Death : कॅलिफोर्नियात सहा दिवसांपासून बेपत्ता भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला, तपास सुरू, संशयास्पद मृत्यू

Indian Student California : कर्नाटकातील २२ वर्षीय साकेत श्रीनिवासय्या हा विद्यार्थी केमिकल आणि बायोमोलेक्युलर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. तो ९ फेब्रुवारीपासून बेपत्ता होता आणि सहा दिवसांनंतर त्याचा मृतदेह सापडला.
Saket Srinivasayya Death : कॅलिफोर्नियात सहा दिवसांपासून बेपत्ता भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला, तपास सुरू, संशयास्पद मृत्यू
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात शिक्षण घेत असलेला २२ वर्षीय भारतीय विद्यार्थी साकेत श्रीनिवासय्या मागील सहा दिवसांपासू बेपत्ता होता. आता त्याचा मृतदेह सापडला आहे. कर्नाटकमधील रहिवासी असलेला साकेत श्रीनिवासय्या हा कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले येथे केमिकल आणि बायोमोलेक्युलर अभियांत्रिकीचा अभ्यास करत होता. तो ९ फेब्रुवारी रोजी बेपत्ता झाला.

Loading content, please wait...
death
student
california
Indian

Related Stories

No stories found.