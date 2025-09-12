ग्लोबल

Nepal Violence: पर्यटकांच्या माघारीसाठी प्रयत्न; नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी विविध राज्यांच्या हालचाली

Indian Tourists: नेपाळमधील राजकीय अराजकता आणि हिंसक संघर्षामुळे भारतीय पर्यटक अडकले आहेत. महाराष्ट्र आणि इतर राज्य सरकारे नागरिकांना परत आणण्यासाठी विविध यंत्रणा राबवित आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
काठमांडू : नेपाळमधील राजकीय अराजकानंतर आणि हिंसक संघर्षानंतर सर्वाधिक फटका बसला तो नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या भारतीयांना. या भारतीयांना परत आणण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न असून, महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी यंत्रणा राबविली असून, पर्यटकांना माघारी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, नेपाळमधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठिकठिकाणी सुरक्षा दल तैनात केले आहेत.

