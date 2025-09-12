Nepal Violence: पर्यटकांच्या माघारीसाठी प्रयत्न; नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी विविध राज्यांच्या हालचाली

काठमांडू : नेपाळमधील राजकीय अराजकानंतर आणि हिंसक संघर्षानंतर सर्वाधिक फटका बसला तो नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या भारतीयांना. या भारतीयांना परत आणण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न असून, महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी यंत्रणा राबविली असून, पर्यटकांना माघारी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, नेपाळमधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठिकठिकाणी सुरक्षा दल तैनात केले आहेत..व्हिडिओतून मांडली व्यथानवी दिल्ली : नेपाळमधील आंदोलनादरम्यान भारतीय उपासना गिल यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. पोखरामधील त्यांच्या हॉटेलला आंदोलकांनी आग लावली. उपासना गिल यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितल्यानुसार, उपासना या हॉटेलच्या स्पामध्ये असताना जमाव आत घुसला आणि तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. खोलीत ठेवलेल्या सर्व वस्तू आणि सामानही आगीत जळून खाक झाले होते. ‘‘मी येथे व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी आले होते; पण हॉटेल पूर्णपणे जळून खाक झाले आणि माझ्याकडे काहीच उरले नव्हते. मी माझा जीव वाचवू शकले,’’ असे उपासना यांनी सांगितले..Nepal protests : नेपाळमधील आंदोलनाचे सीमेवर पडसाद; परिस्थिती तणावपूर्ण भारतीय पर्यटकांना रोखलं.केरळमधील १०० पर्यटक परतीच्या प्रतीक्षेततिरुअनंतपुरम : नेपाळमधील सरकारविरोधी आंदोलनानंतर तेथे केरळमधील अंदाजे १०० पर्यटक अडकले असल्याचे वृत्त केरळमधील माध्यमांनी दिले आहे. या पर्यटकांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले. केरळच्या रीचा उन्नीथन यांनी सांगितले, ‘‘ओणम सुट्टीदरम्यान कुटुंबासह नेपाळला आले असून, येथेच अडकून पडले. एअर इंडियाची चार तिकिटे बुक करण्यात यशस्वी झालो. परंतु, विमानतळावर कसे पोहोचणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वाहनमालक हिंसक कारवाया सुरू असलेल्या भागांमधून प्रवासासाठी अद्याप तयार नाहीत.’’.बिहारच्या नागरिकांसाठी बसपाटणा : उत्तर बिहारच्या विविध जिल्ह्यांतील शेकडो वाहने नेपाळमध्ये अडकली आहेत. मात्र, ट्रॅव्हल एजंट्स वाहनचालकांकडून अद्ययावत माहिती घेत आहेत. दररोज सरासरी शेकडो गाड्या उत्तर बिहारच्या विविध जिल्ह्यांमधून नेपाळला प्रवासी घेऊन जातात, असे ते म्हणाले. अनेक खासगी वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.ट्रॅव्हल कंपन्यांनी पाठवलेल्या खासगी क्रमांकाच्या वाहनांचे नुकसान झाल्यास त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून त्याची भरपाई करावी लागेल, अशी भीती आहे. आंदोलनादरम्यान अडकलेल्या बिहारमधील पर्यटकांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काल रात्रीपासून पर्यटकांच्या बस आणि गाड्यांचे आगमन सुरू झाले. दूतावासाकडून बिहार पोलिसांना आधीच सजग करण्यात आले होते. पर्यटकांची ओळखपत्रे तपासून त्यांना भारतात प्रवेश देण्यात आला, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले..अडकलेले प्रवासी परतीच्या वाटेवरमुरबाड (जि. ठाणे): मुरबाड तालुक्यातून नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या १०५ पर्यटकांनी परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. सर्व प्रवासी सुखरूप आहेत, अशी माहिती मुरबाड तालुक्यातील नागरिक रामभाऊ दळवी यांनी पोखरा येथून परत निघताना ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली..पोखरा येथून गुरुवारी (ता. ११) सकाळी ११ वाजता ६५ प्रवासी बसद्वारे परतीच्या प्रवासात आहेत. त्यामध्ये ३० महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रवासी सायंकाळी सोनोली बॉर्डर येथून भारतात प्रवेश करणार आहेत.तर काठमांडू येथूनही मुरबाड तालुक्यातील ४० प्रवाशांना घेऊन एक बस परतीच्या प्रवासात आहेत. दरम्यान, बुधवारी रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोबाईलवर रामभाऊ दळवी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला आणि लवकरच भारतात परत येण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते..Nepal Crisis: नेपाळमधील हिंसाचारामुळे भारतीय कंपन्यांना फटका; डाबर- ब्रिटानियाचे उत्पादन ठप्प.ममतांचे आश्वासनपश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचारग्रस्त नेपाळमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांच्या माघारीसाठी आश्वस्त केले. ‘‘सरकार काही दिवसांत पर्यटकांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. लवकरच ते राज्यात परत येतील,’’ असा विश्वास बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.