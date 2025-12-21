Indian travelers in USA: भारतीय प्रवासी अमेरिकेत किती दिवस राहू शकतात? दूतावासाने जारी केल्या सूचना ; व्हिसावर अवलंबून नाही

अमेरिकेत भारतीय प्रवाशांना किती दिवस थांबता येईल, याबाबत भारतीय दूतावासाने महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने स्थलांतर धोरणांमध्ये कठोर नियम लागू केले असताना, दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेत येणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाच्या मुक्कामाची मुदत ही व्हिसाच्या कालबाह्य तारखेवर अवलंबून नसते..दूतावासाने आपल्या एक्स खात्यावरून पोस्ट करून सांगितले की, विदेशी प्रवाशाला अमेरिकेत किती कालावधीसाठी थांबण्याची परवानगी मिळेल, हे पूर्णपणे कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. व्हिसाच्या समाप्तीच्या तारखेशी याचा काहीही संबंध नसतो. प्रवाशाला आपली नेमकी मुक्काम मुदत जाणून घ्यायची असेल तर त्याने आय-९४ फॉर्म तपासावा, असे दूतावासाने आवाहन केले आहे. या फॉर्ममध्ये प्रवाशाला किती दिवसांसाठी अमेरिकेत राहण्याची अनुमती दिली गेली आहे, याची स्पष्ट नोंद असते..आय-९४ फॉर्म नेमका काय असतो?आय-९४ फॉर्म नेमका काय असतो, याबाबत दूतावासाने माहिती दिली आहे. गैर-स्थलांतरित म्हणजे नॉन-इमिग्रंट व्हिसाधारक सर्व प्रवाशांसाठी हा फॉर्म अनिवार्य असतो. यात प्रवाशाला अमेरिकेत राहण्यासाठी दिलेल्या कालावधीची माहिती नमूद केली जाते. ही मुदत व्हिसाच्या कालबाह्य तारखेपेक्षा वेगळी असू शकते. होमलँड सिक्योरिटी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, विमान किंवा समुद्री मार्गाने अमेरिकेत येणाऱ्या प्रवाशांना स्वयंचलितपणे इलेक्ट्रॉनिक आय-९४ फॉर्म उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठी कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नसते..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....आय-९४ फॉर्मसाठी अर्ज करावादरम्यान, जमिनीमार्गे म्हणजे सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना आय-९४ फॉर्मसाठी अर्ज करावा लागतो. सीमेवरील वेळ वाचवण्यासाठी ही प्रक्रिया आधीच अधिकृत वेबसाइटवरून पूर्ण करता येते. मात्र, अमेरिकेत स्थलांतर व्हिसा म्हणजे इमिग्रंट व्हिसा असलेल्या व्यक्तींना या फॉर्मपासून सूट दिली जाते..ट्रम्प प्रशासनाचे कठोर धोरणदूतावासाने असेही नमूद केले की, यापूर्वी दोन महिन्यांआधीही यासंबंधी असाच सल्ला जारी करण्यात आला होता. ट्रंप प्रशासनाच्या कठोर धोरणांमुळे भारतीय प्रवाशांना अमेरिकेतील मुक्कामाबाबत अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. अलीकडेच अमेरिकी राष्ट्रपतींनी अफगानिस्तान आणि सीरिया यांसह एकूण एकोणिस देशांच्या नागरिकांवर प्रवास निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय प्रवाशांनी सीबीपी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आणि आय-९४ फॉर्मला प्राधान्य द्यावे, असे दूतावासाचे आवाहन आहे..व्हिसा असला तरी सीमेवर अधिकाऱ्यांचा शब्द अंतिमया सूचनांमुळे अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना आपल्या मुक्कामाची नेमकी मुदत समजण्यास मदत होईल. व्हिसा असला तरी सीमेवर अधिकाऱ्यांचा शब्द अंतिम मानला जातो, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे..Epstein Files उघड! फोटो सोडा... १८ अन् १९ सेकंदाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल, बेडरूम, स्नानगृह अन् रहस्यमय खोली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.