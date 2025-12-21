ग्लोबल

Indian travelers in USA: भारतीय प्रवासी अमेरिकेत किती दिवस राहू शकतात? दूतावासाने जारी केल्या सूचना ; व्हिसावर अवलंबून नाही

How Long Can Indian Travelers Stay in the US? भारतीय प्रवाशांसाठी अमेरिकेत मुक्कामाची मुदत कशी ठरते? दूतावासाने दिल्या महत्त्वाच्या सूचना
अमेरिकेत भारतीय प्रवाशांना किती दिवस थांबता येईल, याबाबत भारतीय दूतावासाने महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने स्थलांतर धोरणांमध्ये कठोर नियम लागू केले असताना, दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेत येणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाच्या मुक्कामाची मुदत ही व्हिसाच्या कालबाह्य तारखेवर अवलंबून नसते.

