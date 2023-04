By

मुंबई : आजच्या महागाईच्या काळात पालकांना एक मूल सांभाळणंही कठीण होतं. अशा वेळी जुळं होणं म्हणजे एकाच वेळी आश्चर्य, आनंद आणि चिंतासुद्धा. या तिहेरी भावनाकल्लोळाच्या अनुभव केरळमधील गाव गेली कित्येक वर्षे घेत आलं आहे.

केरळमधील मल्लपुरम जिल्ह्यातील कोडिन्ही या गावात बहुतांशी कुटुंबांमध्ये जुळी मुलेच जन्माला येतात. सध्या या गावात ५५० जुळी मुले आहेत. यामागचे शास्त्रीय कारण आजही संशोधकांना समजू शकलेले नाही. (indian village of twins only twins born in kodinhi kerala Siblings Day mysterious Siblings story )

कोडिन्ही हे जुळी मुले जन्माला येणारे देशातील एकमेव गाव आहे. इथल्या २००० कुटुंबांमध्ये ५५० जुळे आहेत. २००८ साली या गावात २८० जुळे होते. त्यानंतर यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

या गावातील बहुतांश मुले १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत. येथील एका शाळेत ८० जुळी मुले आहेत. देशात १००० मुलांमागे जुळ्यांचे प्रमाण ९ आहे. कोडिन्ही गावात हेच प्रमाण ४५ आहे.

याबाबतीत हे गाव जगात दुसऱ्या तर आशियात पहिल्या स्थानावर आहे. जगात पहिला क्रमांक नायजेरियातील इग्बोओरा या गावाचा लागतो. येथे दर १००० मुलांमागे १४५ जुळे मुले जन्माला येतात.

कोडिन्हीमधील ६५ वर्षीय अब्दुल हमीद आणि त्यांची बहीण कुन्ही कदिया ही सर्वांत मोठी जुळी भावंडे आहेत. त्यांच्या जन्मानंतर या गावात जुळ्यांचं प्रमाण वाढलं.

गावात अशाप्रकारे जुळी मुलंच का जन्माला येतात हे जाणून घेण्यासाठी २०१६ साली काही संशोधकांची टीम येथे पोहोचली होती. यात केरळ, जर्मनी आणि लंडनच्या संशोधकांचा सहभाग होता. मात्र आजतागायत या रहस्याचा उलगडा होऊ शकलेला नाही.

गावातील जुळ्यांपैकी निम्मी मुले गेल्या १० वर्षांत जन्माला आलेली आहेत. त्यामुळे कोडिन्ही गावात फिरताना शाळेत, बाजारात किंवा इतर कुठेही एकपेक्षा अनेक जुळ्यांचे दर्शन घडतेच.