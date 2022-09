International Democracy Day: लोकशाहीत देशाप्रती आपली जबाबदारी काय?

By

Indian Democracy: आज १५ सप्टेंबर म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिवस. १५ वर्षापासून जगभऱ्यात १५ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतोय. २००७ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत, जगातील लोकशाही देशांनी एकत्र येऊन लोकशाही देशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व लोकशाहीला बळ देण्यासाठी हा दिवस साजरा करण्याच्या ठरावाला अनुमती दिली होती. (International Democracy Day know your responsibility towards nation)

भारत जगातील सगळ्यात मोठे लोकशाही पद्धतीने चालणारे राष्ट्र आहे. अनेक राजकीय मतभेद आणि टीका टिपण्यांनंतरही भारतात यशस्वीरित्या लोकशाही पद्धती चालत आलेली आहे. लोकशाहीमध्ये फक्त लोकच शासन सत्तेत आणू शकतात आणि तेच सत्तेतून बाहेर काढू शकतात. एवढी शक्ती जर लोकांच्या हातात असेल तर जबाबदारी देखील तेवढ्याच प्रमाणात वाढते.

देशाप्रती आपली जबाबदारी

लोकशाहीत खरं तर प्रथम जबाबदारी ही जनतेवर असते. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या उमेदवारावर देशाची धूरा असते. त्यामुळे उमेदवार निवडून दिल्यानंतर आपण सगळी जबाबदारी ही नेत्यांवर ढकलून देऊ शकत नाही. समाजाला आणि राष्ट्राला उत्तम नेते मिळवून देणं हे कर्तव्य लोकांचे आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे लोकशाहीत जेवढी जबाबदारी नेत्यांची आणि प्रशासनाची आहे तेवढीच जबाबदारी आपलीसुद्धा आहे.