Donald Trump Team Split: इराण करारावरून ट्रम्प यांच्या प्रशासनात फूट; सीआयएच्या गुप्त अहवालामुळे अमेरिकेची उडाली झोप

Intelligence vs Administration: अमेरिका आणि इराण यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक सामंजस्य करारावरून ट्रम्प प्रशासनात फूट पडल्याचं दिसून येतंय. इराणच्या हेतूवर अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना 'सीआयए'ने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, यामुळे ट्रम्प प्रशासन दोन गटांत विभागले गेले आहे. .या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या टीममधील दोन मोठे चेहरे मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी या कराराच्या व्यवहार्यतेवर आणि तो अमेरिकेच्या हिताचा आहे की नाही, यावर उघडपणे तीव्र आक्षेप घेतला आहे. इराणशी करार करून ट्रम्प मायभूमीतच राजकीय कोंडीत अडकल्याचं दिसतंय..Daund Theft : पोलिस निरीक्षकाच्या बंगल्यात चोरी! १२.८ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, चांदी आणि रोकड गेली चोरीला.सीआयएसह अनेक दिग्गजांनी ट्रम्प यांच्यावर इराणला गरजेपेक्षा जास्त सवलती दिल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प स्वतः त्यांचे राजकीय विरोधक बराक ओबामा यांच्यावर २०१५ मधील इराण करारावरून असाच आरोप करत असत. अमेरिकन न्यूज वेबसाइट 'एक्झिओस'ने या अंतर्गत वादावर एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे..सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सीआयएचे संचालक जॉन रॅटक्लिफ यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यांवरून इराण अंतिम करारात अमेरिकेच्या मागणीनुसार अण्वस्त्रांच्या बाबतीत कोणत्याही सवलती देईल यावर गंभीर शंका आहे. सीआयएच्या अंदाजानुसार, इराण अणुबॉम्ब न बनवण्याच्या आश्वासनावरून कधीही पलटी मारू शकतो..Broiler Chickens Death : एका रात्रीत पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्यांचा अचानक मृत्यु; सुमारे सात लाखाचे नुकसान, उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा अंदाज.रविवारी या कराराची घोषणा होण्यापूर्वी ट्रम्प आणि त्यांच्या सल्लागारांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये ट्रम्प यांच्या टीमने गुप्तचर यंत्रणांच्या त्या माहितीवर चर्चा केली, ज्यातून समोर आले होते की, इराणी अधिकारी आपापसात या कराराबद्दल वेगळी चर्चा करत आहेत, तर मध्यस्थ आणि अमेरिकेला मात्र पूर्णपणे वेगळीच माहिती देत आहेत. या बैठकीत मार्को रुबियो आणि सीआयए संचालकांनी या कराराला उघड विरोध केला.या अंतर्गत वादावर स्पष्टीकरण देताना व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे प्रत्येकाचे मत ऐकून घेतात, परंतु अंतिम निर्णय त्यांचाच असतो. हा करार प्रशासनाच्या त्या सर्व अटी पूर्ण करतो ज्यानुसार इराणकडे कधीही अणुशस्त्रे नसतील, ते त्यांचे जास्त एनरिच केलेले युरेनियम ठेवू शकणार नाहीत आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा ओलीस ठेवू शकणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.