Iran Airspace Closure : इराणचे हवाई क्षेत्र बंद, अनेक उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता; एअर इंडिया, इंडिगोने जारी केली अडव्हायझरी

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीत,एअर इंडियाने गुरुवारी प्रवास सल्ला जारी केला, ज्यामध्ये प्रवाशांना संभाव्य विलंबाचा किवा उड्डाण रद्द होण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, प्रभावित मार्गांवरील उड्डाणे पर्यायी मार्गांनी बदलण्यात येत आहेत, ज्यामुळे विलंब होऊ शकतो, असे एअर इंडियाने म्हटले आहे..एअर इंडियाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले आहे की, "इराणमधील सध्याची परिस्थिती आणि त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद असल्याने आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, त्या प्रदेशातून जाणारी एअर इंडियाची उड्डाणे पर्यायी मार्गांनी बदलण्यात येत आहेत. यामुळे विलंब होऊ शकतो." .एअरलाइनने असेही स्पष्ट केले आहे की ज्या उड्डाणांसाठी मार्ग बदलणे शक्य नाही ती रद्द करण्यात येत आहेत. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले जाते. या अनपेक्षित व्यत्ययामुळे प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडिया दिलगीर आहे. "प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे." असे एअर इंडियाने म्हटले आहे..इराणचे हवाई क्षेत्र तात्पुरते बंदवृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या माहितीनुसार इराणमधील सध्याच्या तणावामुळे इराणचे हवाई क्षेत्र सर्व उड्डाणांसाठी बंद करण्यात आले आहे. तथापि, अधिकृत परवानगीने इराणला येणारी आणि येणारी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वगळण्यात आली आहेत. ही बंदी स्थानिक वेळेनुसार (ET) संध्याकाळी ७:३० वाजेपर्यंत लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु परिस्थितीनुसार ती आणखी वाढवता येण्याची शक्यता आहे..Premium|IndiGo Airlines Crisis : इंडिगोचा अभूतपूर्व गोंधळ; एका एअरलाइनची मक्तेदारी देशाच्या हवाई सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा?.रिपोर्टनुसार, प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका मध्य पूर्वेतील त्यांच्या काही लष्करी तळांवरून कर्मचारी मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. वॉशिंग्टनने हल्ला केल्यास शेजारील देशांना अमेरिकन तळांवर संभाव्य लक्ष्य ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे असे इराणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले..इंडिगोचीही अडव्हायझरीएअर इंडिया व्यतिरिक्त, इंडिगो एअरलाइन्सनेही अशीच प्रवास अडव्हायझरी जारी केली आहे. इंडिगोने म्हटले आहे की, "इराणने हवाई क्षेत्र अचानक बंद केल्यामुळे आमच्या काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे."एअरलाइनने स्पष्ट केले की परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे आणि प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रभावित प्रवाशांना भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे रीबुकिंग पर्यायांबद्दल जाणून घेण्यासाठी इंडिगोची वेबसाइट पाहाण्यास सांगण्यात आले आहे. .प्रवाशांसाठी सल्लादोन्ही विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आणि कोणत्याही बदलांसाठी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा सोशल मीडिया हँडलवरील अपडेट्सचे निरीक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, येत्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.