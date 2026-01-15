ग्लोबल

Iran Airspace Closure : इराणचे हवाई क्षेत्र बंद, अनेक उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता; एअर इंडिया, इंडिगोने जारी केली अडव्हायझरी

Middle East tension : इंडिगो एअरलाइन्सनेही काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाल्याची अडव्हायझरी जारी केली आहे. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी फ्लाइट स्टेटस तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Passengers at an international airport check flight status boards following Iran’s airspace closure, as Air India and Indigo issue advisories amid Middle East tensions.

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीत,एअर इंडियाने गुरुवारी प्रवास सल्ला जारी केला, ज्यामध्ये प्रवाशांना संभाव्य विलंबाचा किवा उड्डाण रद्द होण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, प्रभावित मार्गांवरील उड्डाणे पर्यायी मार्गांनी बदलण्यात येत आहेत, ज्यामुळे विलंब होऊ शकतो, असे एअर इंडियाने म्हटले आहे.

