US Iran Conflict : मोठा दिलासा ! गॅस तुटवड्याचं संकट टळणार, इराणने भारतासाठी खुली केली होर्मुझची सामुद्रधुनी

Strait of Hormuz : या देशांनी इराणशी समन्वय साधून सुरक्षित मार्गाची विनंती केल्यानंतर परवानगी मिळाली.शत्रुराष्ट्रे आणि त्यांच्या सहयोगी देशांसाठी हा मार्ग बंद ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेसोबत कोणत्याही औपचारिक वाटाघाटी सध्या सुरू नसल्याचे इराणने स्पष्ट केले.
Iran permits India and select nations to safely navigate through the strategically vital Strait of Hormuz amid ongoing Middle East tensions.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.इराणने भारतासह पाच देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले आहे की, सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेली 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' हा जलमार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नाही. शिवाय, त्यांनी अशी घोषणाही केली की, भारतसह पाच मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला जाईल.

