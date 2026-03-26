US Iran Conflict : मोठा दिलासा ! गॅस तुटवड्याचं संकट टळणार, इराणने भारतासाठी खुली केली होर्मुझची सामुद्रधुनी

1. मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने भारतासह पाच देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. 2. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले की, हा जलमार्ग पूर्णपणे बंद नाही. 3. भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला जाईल. 4. शत्रुराष्ट्रांसाठी हा मार्ग बंद ठेवण्यात आला आहे. 5. अमेरिकेसोबत कोणत्याही औपचारिक वाटाघाटी सुरू नाहीत..मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.इराणने भारतासह पाच देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले आहे की, सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेली 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' हा जलमार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नाही. शिवाय, त्यांनी अशी घोषणाही केली की, भारतसह पाच मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला जाईल..अराकची यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांनाहोर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या देशांनी इराणशी संपर्क साधून सुरक्षित मार्गाची विनंती केली होती; त्यानंतर, परस्पर समन्वयाच्या प्रक्रियेद्वारे ही परवानगी मंजूर करण्यात आली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केवळ शत्रुराष्ट्रांसाठी बंद ठेवण्यात आली असून, इतर सर्व देशांसाठी ती खुली आहे. अराकची म्हणाले, "आम्ही सध्या युद्धाच्या स्थितीत आहोत; त्यामुळे, आमच्या शत्रूंची आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांची जहाजे या मार्गावरून जाऊ देण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नाही." .इराणसोबतचा संघर्ष भारत अन् चीनला रोखण्यासाठी, इराणच्या अधिकाऱ्याने सगळंच सांगितलं, अमेरिकेला सुनावलं.सध्या अमेरिकेसोबत वाटाघाटी सुरू नाहीतत्यांनी हे देखील पुन्हा स्पष्ट केले की, सध्या अमेरिकेसोबत कोणत्याही औपचारिक वाटाघाटी सुरू नाहीत. त्यांच्या मते, मध्यस्थांमार्फत संदेशांची देवाणघेवाण होणे म्हणजे औपचारिक संवाद नव्हे. सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीशी बोलताना अराकची यांनी स्पष्ट केले की, 'बॅक-चॅनल्स'द्वारे (गुप्त मार्गांद्वारे) संदेशांची देवाणघेवाण होणे याला औपचारिक मुत्सद्देगिरी मानले जाऊ शकत नाही. त्यांनी ठामपणे सांगितले, "सध्या अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी सुरू नाहीत." त्यांनी नमूद केले की, वॉशिंग्टन विविध माध्यमांतून संदेश पाठवत आहे, परंतु इराण याला औपचारिक संवाद मानत नाही. त्यांनी असा दावाही केला की, या संघर्षात अमेरिकेला आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयश आले आहे. त्याच्या मते, अमेरिकेला ना लगेच विजय मिळवता आला, ना इराणमध्ये सत्तापरिवर्तन घडवून आणता आले.