ग्लोबल

Iran Protests : इराण पेटलं! सरकारविरोधी आंदोलनात ५०० जणांच्या मृत्यूंचा दावा; अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा इशारा

Iran Government Crackdown : इराणने अमेरिकेला इशारा देत लष्करी हस्तक्षेप झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे स्पष्ट केले. इराणी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर कालिबाफ यांनी अमेरिका आणि इस्रायल कायदेशीर लक्ष्य ठरतील असे सांगितले.
Protesters gather on the streets of Iran amid escalating anti-government demonstrations as security forces intensify crackdowns following international human rights reports.

Protesters gather on the streets of Iran amid escalating anti-government demonstrations as security forces intensify crackdowns following international human rights reports.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलन धोकादायक वळण घेतले आहे.एका मानवाधिकार संघटनेच्या मते, देशातील अशांततेत आतापर्यंत ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, इराणने अमेरिकेला कडक इशारा देत म्हटले आहे की जर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ लष्करी हस्तक्षेप केला तर अमेरिका आणि इस्रायल दोघांनाही गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
usa
Iran
agitation news
isaral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com