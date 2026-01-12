Iran Protests : इराण पेटलं! सरकारविरोधी आंदोलनात ५०० जणांच्या मृत्यूंचा दावा; अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा इशारा

इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलन धोकादायक वळण घेतले आहे.एका मानवाधिकार संघटनेच्या मते, देशातील अशांततेत आतापर्यंत ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, इराणने अमेरिकेला कडक इशारा देत म्हटले आहे की जर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ लष्करी हस्तक्षेप केला तर अमेरिका आणि इस्रायल दोघांनाही गंभीर परिणाम भोगावे लागतील..अमेरिकास्थित मानवाधिकार संघटना HRANA नुसार, आतापर्यंत ४९० आंदोलक आणि ४८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, १०,६०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की ही आकडेवारी इराणमधील आणि बाहेरील कार्यकर्त्यांच्या नेटवर्कद्वारे गोळा केली गेली आहे, जरी त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आली नाही..इराणी संसदेत बोलताना, सभापती मोहम्मद बाकीर कालिबाफ यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की कोणताही "चुकीचा अंदाज" महागात पडू शकतो. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर इराणवर हल्ला झाला तर इस्रायल आणि या प्रदेशातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ आणि जहाजे इराणसाठी कायदेशीर लक्ष्य असतील. कालिबाफ हे इराणच्या क्रांतिकारी गार्ड्सचे माजी कमांडर देखील होते. .इस्लामिक क्रांतीनंतर मोठे निदर्शनइराणमध्ये ही निदर्शने २८ डिसेंबरपासून सुरू झाली. सुरुवातीला लोक महागाई आणि बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले, परंतु हळूहळू हे आंदोलन १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून सत्तेत असलेल्या धार्मिक नेतृत्वाविरुद्ध मोठ्या निषेधात रूपांतरित झाले. इराणी सरकारने या निदर्शनांमागे अमेरिका आणि इस्रायल असल्याचा आरोप केला आहे..Israel Hamas: पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग दूर; ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत ओलिस व कैद्यांची देवाणघेवाण प्रक्रिया सुरू.डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यादुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार असे विधान करत आहेत की जर आंदोलकांवर बळाचा वापर केला गेला तर अमेरिका हस्तक्षेप करण्यास तयार आहे. यामुळे इराण आणि अमेरिकेतील तणाव वाढत आहे, ज्यामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.