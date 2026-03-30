Iran Attack Kuwait : कुवेतच्या वीजनिर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर इराणचा मोठा हल्ला; भारतीय कामगाराचा मृत्यू

Indian Worker Death : कुवेतच्या वीज मंत्रालयाने हल्ल्याची अधिकृत पुष्टी केली. तेहरानमध्येही हवाई हल्ल्यांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाला होता. युएईमध्ये इराणी क्षेपणास्त्राचे तुकडे पडून ५ भारतीय जखमी झाले.
Damage at a Kuwait power and desalination plant following an Iranian strike, highlighting rising Middle East tensions and impact on Indian workers.

Yashwant Kshirsagar
मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला असून कुवेतमध्ये इराणच्या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या आखाती देशाच्या वीज मंत्रालयाने सोमवारी (३० मार्च) जाहीर केले की, कुवेत येथील एका वीज निर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या इराणी हल्ल्यात एका भारतीय कामगाराचा बळी गेला. या इराणी हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

