Iran Attack Kuwait : कुवेतच्या वीजनिर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर इराणचा मोठा हल्ला; भारतीय कामगाराचा मृत्यू

मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचला असून कुवेतमध्ये इराणच्या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या आखाती देशाच्या वीज मंत्रालयाने सोमवारी (३० मार्च) जाहीर केले की, कुवेत येथील एका वीज निर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या इराणी हल्ल्यात एका भारतीय कामगाराचा बळी गेला. या इराणी हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. .उर्जा मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या फातिमा अब्बास जोहर हयात यांनी सांगितले, "कुवेत देशाविरुद्धच्या इराणी आक्रमकतेचाच एक भाग म्हणून, वीज निर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या परिसराती एका इमारतीवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून, इमारतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे." .दरम्यान रविवारी झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे तेहरान आणि त्याच्या आसपासच्या काही भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. ही घटना अशा वेळी घडली, जेव्हा एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने अमेरिकेवर जमिनीवरून आक्रमण (ground invasion) करण्याची तयारी करत असल्याचा आरोप केला होता आणि त्याच वेळी संवादासाठी आपली तयारीही दर्शवली होती..ISrael-Iran War : इराणचा तेल जहाजावर हल्ला, मुंबईच्या इंजिनिअरचा मृत्यू; समुद्रात उड्या मारल्याने २७ जण बचावले.युएईमध्ये ५ भारतीय जखमी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) एका इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा काही भाग कोसळल्यामुळे पाच भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत. हे क्षेपणास्त्र आपल्या नियोजित लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच, संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) हवाई संरक्षण यंत्रणेद्वारे रोखण्यात आले आणि पाडण्यात आले. या क्षेपणास्त्राचा मलबा 'खलिफा इकॉनॉमिक झोन्स अबू धाबी' परिसराच्या नजीकच्या भागात पडला. या घटनेत पाच भारतीय नागरिक जखमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला असल्याची माहिती अबू धाबी माध्यम कार्यालयाने दिली.