Iran Tanker Attack : तणाव आणखी वाढला ! हॉर्मुझमध्ये इराणचा तेलवाहू जहाजावर हल्ला,भारतीय खलाशाचा मृत्यू, ८ गंभीर जखमी

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराण आणि अमेरिका यांच्यात तणावपूर्ण आणि धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ताज्या माहितीनुसार, इराणने पुन्हा एकदा दोन तेल टँकर्सवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून, इतर आठ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. .जखमी कर्मचाऱ्यांमध्ये सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश असल्याचे समजते; त्यापैकी चौघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, अमेरिकाही हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आपला दबाव वाढवत आहे. दोन दिवसांपूर्वी भारतीय खलाशी असलेल्या एका जहाजावरही हल्ला झाला होता; त्या घटनेत एक भारतीय खलाशी जखमी झाला होता, तर इतर दहा जणांनी समुद्रात उडी मारून आपले प्राण वाचवले होते. .तेल टँकर्सवरील हा हल्ला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील ओमानच्या नियंत्रणाखालील भागात झाला. हे टँकर्स संयुक्त अरब अमिरातीचेहोते. यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने या हल्ल्यांना दुजोरा दिला आहे. या घटनेत एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. यूएईच्या या टँकर्सवर भारतीय खलाशी तैनात होते..America-Iran War: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव! २४ तासांत तीन तेल जहाजांवर हल्ले.यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'मोम्बासा' (Mombasa) आणि 'अल बाहिया' (Al Bahiyah) या तेल टँकर्सना इराणच्या दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले. हा हल्ला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दक्षिण भागातील ओमानच्या सागरी हद्दीत झाला. क्षेपणास्त्रे आदळल्यामुळे दोन्ही टँकर्सना आग लागली आणि त्यांचे मोठे नुकसान झाले, मात्र नंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. आता दोन्ही टँकर्सना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे..FAQs 1. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत काय घडले? इराणने दोन तेल टँकर्सवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला, ज्यामुळे तणाव वाढला.2. या हल्ल्यात किती लोक प्रभावित झाले? एकाचा मृत्यू झाला असून आठ जण जखमी झाले आहेत.3. जखमींमध्ये कोणाचा समावेश आहे? सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनियन नागरिक जखमी झाले आहेत.4. हल्ला कुठे झाला? ओमानच्या सागरी हद्दीत, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या दक्षिण भागात हल्ला झाला.5. कोणत्या टँकर्सवर हल्ला झाला? ‘Mombasa’ आणि ‘Al Bahiyah’ या यूएईच्या टँकर्सवर हल्ला झाला.6. या घटनेमुळे काय परिणाम होऊ शकतात? जागतिक तेल पुरवठा आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.