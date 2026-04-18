ट्रम्प खोटारडे! एका तासात ७ वेळा खोटं बोलले; इराण म्हणाले, वायफळ चर्चा, तोडगा निघणार नाही

Iran on Donald Trump इराणने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दावे फेटाळून लावताना ते खोटारडे असल्याचं म्हटलंय. एका तासात ट्रम्प ७ वेळा खोट बोलले असून या चर्चेतून तोडगा निघणार नाही असंही इराणने सुनावलं.
सूरज यादव
Updated on

इराण आणि इस्रायाल-अमेरिका यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस आणखी वाढत चालला आहे. शस्त्रसंधीच्या चर्चा आणि चर्चेच्या फेऱ्या होत असल्या तरी आशादायक असा तोडगा निघत नसल्यानं जगाचं टेन्शन वाढलं आहे. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्यानं त्यांची भूमिका बदलत आक्रमक विधानं करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांनी ट्रम्प खोटारडे असल्याचं म्हटलंय. या चर्चेतून अमेरिका युद्ध जिंकू शकणार नाही आणि कोणता तोडगाही निघणार नाही असं गालिबाफ म्हणालेत.

Related Stories

No stories found.