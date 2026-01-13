Iran unrest : इराणमध्ये भयानक परिस्थिती! २००० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू; सरकारनेही पहिल्यांदाच केलं मान्य

Iran Crisis Escalates With Rising Death Toll : इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह सुमारे २००० पेक्षाही अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशव्यापी निदर्शनांमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने मृत्यू झाल्याची कबुली इराणी अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदाच दिली आहे.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना, एका इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की ज्यांना दहशतवादी म्हटले जात आहे ते आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी दोघांच्या मृत्यूमागे होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी हे नाही उघड केले की कोण-कोण मारले गेले आहेत.
खराब आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली ही अशांतता, इराणी अधिकाऱ्यांसाठी तीन वर्षांतील सर्वात मोठे अंतर्गत आव्हान आहे. गेल्या वर्षी इस्रायली आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर वाढत्या दबावादरम्यान हे आव्हान आले आहे.
१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून सत्तेत असलेल्या इराणच्या धार्मिक अधिकाऱ्यांनी निदर्शनांबद्दल दुटप्पी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आर्थिक समस्यांना घेत निदर्शनांना योग्य म्हटलं आहे आणि त्याच वेळी कठोर कारवाई केली आहे. तसेच, त्यांनी अमेरिका व इस्रायलवर अशांतता निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे आणि म्हटले आहे की, अज्ञात व्यक्ती ज्यांना ते दहशतवादी म्हणतात, त्यांनी निदर्शने हायजॅक केली आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.