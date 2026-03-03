Iran Earthquake : इराणवर आता नैसर्गिक संकट ! अमेरिका अन् इस्त्रायलचे बॉम्बहल्ले सुरु असतानाच भूकंपाने देश हादरला

अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्य हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये आधीच प्रचंड नुकसान झाले असतानाच, देशावर आता नैसर्गिक संकटही ओढावले आहे. मंगळवारी दक्षिण इराणमधील फार्स प्रांतातील गेराश (Gerash) शहराजवळ ४.३ रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने ही माहिती अधिकृतपणे जारी केली आहे. .USGS च्या माहिती नुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून फक्त १० किलोमीटर खोलीवर होता. हा भूकंप स्थानिक वेळेनुसार सकाळी लवकर झाला असून, त्याचा प्रभाव गेराश आणि परिसरातील काही भागांमध्ये जाणवला. भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे स्थानिक लोक घाबरले आणि घराबाहेर पळून आले..काही ठिकाणी लोकांनी हे धक्के इस्रायली किंवा अमेरिकी बॉम्ब हल्ल्यांचा भाग असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर काहींनी याला अणुचाचणी (nuclear test) असल्याचेही म्हटले आहे, परंतु USGS आणि इतर भूकंप तज्ज्ञांनी हे स्पष्ट केले आहे की हा नैसर्गिक टेक्टॉनिक क्रियाकलाप आहे. इराण हा भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे आणि असे छोटे-मोठे भूकंप नियमितपणे येत असतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.