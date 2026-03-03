इराणमध्ये शाळा बनली कब्रस्तान! JCBने १६० मुलींच्या मृतदेहाचे दफन; अमेरिका म्हणते, जाणीवपूर्वक हल्ला केला नाही

इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. इराणने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेसह इस्रायलवर जोरदार हल्ले सुरू केले आहेत. दरम्यान, २८ फेब्रुवारीला इराणमधील मिनाब शहरात एका प्राथमिक शाळेवर हल्ला झाला होता. यात १६० मुलींचा मृत्यू झाला. आतापर्यंतचा हा सर्वात भयंकर असा हल्ला मानला जात आहे. या हल्ल्यावरून आता अमेरिकेवर मलाला यूसुफजईने टीका केलीय. तर अमेरिकेकडून आम्ही जाणीवपूर्वक हल्ला केला नसल्याचं सांगण्यात आलंय..शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात १६० मुलींचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहांचं दफन शाळेच्याच आवारात करण्यात आलंय. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या कबरींचे फोटो आता शेअर केले आहेत. चिमुकल्या मुलींच्या मृतदेहाचे दफन करण्यासाठी जेसीबीने कबर खोदली जात आहे. या कबरीचे फोटो व्हायरल झाले आहेत..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेच्या कृत्याचा निषेध करत संताप व्यक्त केला आहे. दक्षिण इराणच्या मिनाब शहरातील शजारेह तय्येबा या मुलींच्या शाळेवर २८ मार्च रोजी हल्ला झाला. या हल्ल्यात १६० मुली मृत्यूमुखी पडल्या. हल्ल्यात शाळेची इमारत जमीनदोस्त झाली असून त्याचे भयावह फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमुळे अनेकांचं मन हेलावून गेलंय..संयुक्त राष्ट्राच्या शिक्षण आणि संस्कृती एजन्सी, युनेस्को आणि शांतता नोबल पुरस्कार विजेती मलला युसूफजई हिने शाळेवर हल्ल्याचा निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जाणीवपूर्वक शाळा, रुग्णालये किंवा रहिवाशी इमारतींवर हल्ला करणं हा युद्ध गुन्हा असल्याचं तिने म्हटलंय..अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं की, अमेरिकन लष्करानं जाणीवपूर्वक कोणत्याही शाळेला लक्ष्य केलं नाहीय. जर हा हल्ला अमेरिकेकडून झाला असेल तर याची चौकशी केली जात आहे. अमेरिका शाळेवर जाणीवपूर्वक हल्ला करत नाही असंही त्यांनी पुन्हा सांगितलं..संयुक्त राष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, इराणमध्ये झालेल्या मृत्यूच्या बातम्यांबाबत माहिती मिळालीय. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी तपासाचं आश्वासन दिलंय. या प्रकरणी वेगवेगळ्या बातम्या आल्या आहेत. काही बातम्यांमध्ये इराणच्या लष्करावरही आरोप आहेत. पण कोणत्याच दाव्यांची पुष्टी झालेली नाही असंही संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.