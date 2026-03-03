ग्लोबल

इराणमध्ये शाळा बनली कब्रस्तान! JCBने १६० मुलींच्या मृतदेहाचे दफन; अमेरिका म्हणते, जाणीवपूर्वक हल्ला केला नाही

Iran Girl School Attack इराणमध्ये मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात १६० विद्यार्थीनींचा मृत्यू झालाय. त्या मुलींचे शाळेच्या आवारातच दफन करण्यात आलं असून याचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.
सूरज यादव
इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. इराणने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेसह इस्रायलवर जोरदार हल्ले सुरू केले आहेत. दरम्यान, २८ फेब्रुवारीला इराणमधील मिनाब शहरात एका प्राथमिक शाळेवर हल्ला झाला होता. यात १६० मुलींचा मृत्यू झाला. आतापर्यंतचा हा सर्वात भयंकर असा हल्ला मानला जात आहे. या हल्ल्यावरून आता अमेरिकेवर मलाला यूसुफजईने टीका केलीय. तर अमेरिकेकडून आम्ही जाणीवपूर्वक हल्ला केला नसल्याचं सांगण्यात आलंय.

War
israel
Iran
viral video

