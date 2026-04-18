Iran-Us War: आता काय बिनसलं? होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद; कारण सांगत इराणचा कठोर निर्णय

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केल्याचा दावा केला आहे. जोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरू राहील, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे पुन्हा उघडली जाणार नाही, असे इराणचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या या कृतीच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इराणने शुक्रवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडल्याची घोषणा केली होती आणि युद्धविरामाच्या काळात ही सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी खुली राहील, असेही म्हटले होते..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत इराण आपल्या अणुकार्यक्रमावर मोठा करार करत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरूच राहील. जर करार झाला नाही, तर अमेरिका पुन्हा हल्ला करू शकते आणि इराणचे युरेनियम साठे मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकते. यापूर्वी काही जहाजे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून प्रवास करताना दिसली होती, परंतु त्यातून किती सागरी वाहतूक होऊ शकली आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने अमेरिकेवर चाचेगिरीचा आरोप केला असून ही नाकेबंदी म्हणजे मूलतः समुद्रातील चाचेगिरीच आहे, असे म्हटले आहे. इराणने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या पूर्णपणे खुली नाही. इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हा मार्ग केवळ युद्धविरामाच्या काळात आणि काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहूनच खुला असतो. .त्यांनी सांगितले की, शत्रू सैन्याच्या लष्करी जहाजांना आणि नौकांना त्यातून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, लेबनॉनमधील इराण-समर्थित हिजबुल्ला गटावर दबाव वाढल्यास या व्यवस्थेत बदल केला जाऊ शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. ती इराण आणि ओमानच्या दरम्यान असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात तेलाची वाहतूक होते. सर्वात अरुंद ठिकाणी तिची रुंदी अंदाजे ३३ किमी आहे. .परंतु जहाजांसाठीचा मार्ग केवळ सुमारे ३ किमी रुंद आहे. त्यामुळे येथील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर बुधवारपर्यंत इराणसोबत करार झाला नाही, तर अमेरिका पुन्हा बॉम्बहल्ला सुरू करू शकते. सध्याचा शस्त्रसंधी वाढवला जाऊ शकतो किंवा पूर्णपणे संपुष्टात आणला जाऊ शकतो. मी कदाचित शस्त्रसंधी वाढवणार नाही, पण इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी सुरूच राहील. तसे झाल्यास, आम्हाला पुन्हा बॉम्बहल्ला करावा लागू शकतो."