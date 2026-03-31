Hormuz Strait: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी किती द्यावा लागणार टोल? इराणने लागू केले नियम; कोणत्या जहाजांवर बंदी आहे?

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रण अधिक घट्ट करण्यासाठी इराणने नवीन व्यवस्थापन योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांकडून टोल आकारला जाणार आहे. इराणच्या संसदेच्या सुरक्षा समितीने सोमवारी या योजनेला मंजुरी दिली..इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंगने दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगातील एका सदस्याने या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. नवीन योजनेत होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा व्यवस्था सुधारणे, जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी नवे नियम, पर्यावरण रक्षणासाठी उपाययोजना आणि रियाल चलनावर आधारित टोल प्रणाली यांचा समावेश आहे. या सर्व बाबींची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..या योजनेच्या अंमलबजावनीत अमेरिकन आणि इस्रायली जहाजांना सामुद्रधुनीतून पूर्णपणे प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. शिवाय, इराणला थेट विरोध करणाऱ्या देशांच्या जहाजांनाही या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अशा प्रकारे इराणने आपल्या विरोधकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार यापूर्वी सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांनी इराणला सुमारे १८ कोटी दिले, अशी चर्चा आहे. .होर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या भू-राजकीय तणावाचे प्रमुख केंद्रहोर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या भू-राजकीय तणावाचे प्रमुख केंद्र बनली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अमेरिका आणि इस्रायलकडून झालेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवले आहे. हा मार्ग पर्शियन आखाती देशांकडून जगभरात तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे प्रदेशातील तेल निर्यात आणि उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून, त्यामुळे जगभरातील इंधनाच्या किमती वाढत आहेत.दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्याशिवाय इराणविरुद्धचा संघर्ष संपवण्यास ते तयार आहेत. वॉल स्ट्रीट जर्नलने अमेरिकी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमने अलीकडेच असा निष्कर्ष काढला आहे की, या महत्त्वाच्या जलमार्गाला उघडण्याचा कोणताही प्रयत्न केला तर निर्धारित मुदतीपलीकडे संघर्ष वाढेल..अमेरिकेची भूमिका लक्षणीयरीत्या नरमअमेरिकी अधिकाऱ्यांनी ठरवले आहे की, आपली मुख्य उद्दिष्टे पूर्ण करून सध्याचा संघर्ष संपवावा आणि व्यापाराचा मुक्त प्रवाह पूर्ववत करण्यासाठी तेहरानवर राजकीय दबाव टाकावा. यापूर्वी ट्रम्प यांनी, जर तेहरानने सामुद्रधुनी उघडली नाही तर इराणची तेलक्षेत्रे आणि खारग बेट नष्ट करण्याची धमकी दिली होती. मात्र आता त्यांची भूमिका लक्षणीयरीत्या नरम झाल्याचे दिसून येत आहे.आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणामइराणच्या या नवीन योजनेचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा पडणार आहे. विशेषतः तेल आणि एलएनजी पुरवठा साखळीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. जगभरातील अर्थव्यवस्थांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. एकीकडे इराण आपल्या भू-राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका संघर्ष कमी करण्यासाठी राजकीय मार्ग शोधत आहे. या दोन्ही देशांच्या भूमिकांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव अधिकच वाढला आहे.