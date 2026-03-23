युद्धामुळे महागाईचा भडका, सरकारने एक कोटीची नोट छापली, पण बाजारात पिशवीही भरणार नाही; इराणची अर्थव्यवस्था संकटात

Currency Value Drops Sharply in iran युद्धाच्या खाईत लोटलेल्या इराणची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. त्यांच्या चलनी नोटा रद्दी ठरत आहेत. आता इराणने चक्क १ कोटी इराणी रियालची नोट जारी केलीय. काही दिवसांपूर्वी ५ मिलियन इराणी रियालची नोट जारी केली होती. मात्र डॉलरच्या तुलनेत रियालचे मूल्य इतके कमी झाले की त्यांची अवस्था बिकट बनली. आता एक कोटी रियालची नोट जारी करूनही बाजारात त्यावर एक पिशवी भरेल इतकंही सामान मिळत नाही..इराणने एक कोटी रिलायची नोट जारी केली असली तरी जनतेला चांगले दिवस येण्याची स्थिती नाही. कारण इराणमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. इराणने एक कोटी रियालची नोट जारी केल्यानंतरही परिस्थिती फारशी सुधारणा झालेली नाही. इराणमध्ये एक कोटी रियाल खर्च केल्यानंतर एक पिशवीसुद्धा भरणार नाही. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत एक कोटी इराणी रियालची किंमत ६०० ते ७२५ रुपये इतकी आहे..अमेरिकेचं एक पाऊल मागे, युद्धाला ब्रेक! इराणसोबत सकारात्मक चर्चा, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय.सध्याच्या चलन विनिमय दरानुसार एक कोटी इराणी रियाल हे भारतीय चलनानुसार ७१५ रुपये आहेत. तर हेच डॉलरच्या तुलनेत बघायचं झालं तर फक्त ७ अमेरिकन डॉलर इतके मूल्य होते. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत इराणमध्ये जवळपास १३ ते १५ लाख इराणी रियाल इतकी आहे. त्यामुळे इराणला त्यांची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी मोठ्या किंमतीच्या नोटा जारी करण्याची वेळ आलीय..इराणमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. पीठाची किंमत ५.२ लाख रियाल प्रति किलोपर्यंत पोहोचलीय. तर तांदूळ २ लाख रियाल प्रति किलो या दराने विकला जात आहे. दूध, अंडी, चिकनसुद्धा महाग झाले आहे. दुधासाठी ६ लाख रियाल प्रति लीटर इतक्या दराने विक्री होत आहे. फक्त ब्रेडची खरेदी करायची झाली तरी १० लाख रियाल खर्च होतात..इराणची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून अडचणीत होती. मात्र २०२५-२६मध्ये हे संकट आणखी गडद झालं. डिसेंबरमध्ये महागाई ४२.५ टक्क्यांवर पोहोचली. यामुळे खाद्यपदार्थांची महागाई ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचंही सांगण्यात येतंय. इराणमध्ये दुसऱ्या जागतिक युद्धापेक्षा महागाई उच्चांकी पातळीवर आहे. आता अमेरिकेकडून घालण्यात आलेल्या बंदीने इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे..इराण जगातला सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. मात्र बंदीमुळे इराण अनेक देशांना तेल विकू शकला नाही. यामुळे इराणकडे परकीय गंगाजळीचा तुटवडा निर्माण झाला. तेल विकून मिळणारी कमाई कमी झाल्यानं सरकारी तिजोरीवर ताण आला. देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेवटी सरकारकडून मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यास सुरुवात केली गेली. याचाच फटका इराणला बसला.