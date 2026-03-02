Iran vs Israel युद्ध आणखी भडकणार! इराणला पाठिंबा देत हिजबुल्लाहचे इस्रायलवर हल्ले, इस्रायलचा लेबनॉनच्या राजधानीतही विध्वंस

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर हिजबुल्लाहनेसुद्धा इस्रायलवर हल्ले सुरू केले आहेत. यानंतर प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बैरूतपर्यंत घुसून विध्वंस केला आहे. इस्रायलने बैरूतमध्ये एअर स्ट्राइक केला. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी एकत्र इराणवर हल्ला चढवला आहे. तर इराण आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांना टार्गेट करत आहे. यातच आता हिजबुल्लाहने इस्रायलविरोधात युद्ध पुकारलं आहे..हिजबुल्लाहकडून इस्रायलवर हल्ले सुरू झाल्यानंतर देशभरात सायरन वाजवण्यास सुरुवात झाली. उत्तर सीमेजवळ हिजबुल्लाहने सर्वाधिक हल्ले केले. हिजबुल्लाहकडून करण्यात आलेला क्षेपणास्त्र हल्ला हा मोकळ्या मैदानावर केला गेल्यानं जास्त नुकसान झालं नसल्याचंही सांगितलं जात आहे..कोण होते अयातुल्लाह अली खामेनेई? ४ दशकांपासून इराणची सत्ता हातात, अमेरिकेला मानायचे नंबर एकचा शत्रू.इराणचं उघडपणे समर्थन करत असून युद्धात उतरणार असल्याचंही हिजबुल्लाहने म्हटलंय. इस्रायलसोबत हिजबुल्लाहचा संघर्ष बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. इस्रायलने कट्टरपंथीय संघटना असलेल्या हिजबुल्लाहला कमकुवत करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. शस्त्रसंधीच्या करारानंतरही इस्रायल अलिकडच्या काळात हिजबुल्लावर हल्ले करत होता. त्यांचे अनेक वरिष्ठ कमांडर इस्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत..अमेरिका इराणचे एकमेकांना इशारेआयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतरही युद्ध सुरूच ठेवण्याचा निर्धार दोन्ही देशांनी व्यक्त केला आहे. आजही अमेरिका आणि इस्त्राईल यांनी इराणच्या काही ठिकाणांवर हल्ले केले, तर इराणनेही आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर आणि इस्त्राईलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. इराणची सूत्रे हाती घेतलेल्या नेतृत्व समितीचे सदस्य अलिरेझा अराफी यांनी अमेरिकेला धडा शिकविण्याचा इशारा दिला आहे. 'आतापर्यंत अमेरिकेवर कधी झाले नसतील एवढे तीव्र हल्ले करू,' असा इशारा अराफी यांनी दिला आहे. त्यावर ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया देताना, असे केल्यास 'इराणने कधी पाहिला नसेल एवढ्या मोठ्या बळाचा आम्ही वापर करू', अशी धमकी दिली आहे. इस्त्राईलनेही हल्ले तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे..रविवारी दिवसभरात काय घडलं?इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर ड्रोन हल्लेइराणकडून दुबई आणि अबुधाबी, दोहा, सायप्रस, मनामा येथे हल्लेयूएईमधील हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू; जखमी ५८ पैकी एक भारतीयट्रम्प यांची चर्चेची तयारीइस्त्राईलकडून एक लाख सैनिक तैनात करण्याची तयारीइराणमधील कारवाईदरम्यान अमेरिकेच्या तीन सैनिकांचा मृत्यू; पाच जखमीओमानच्या आखातात तेलवाहू जहाजावर हल्ला; जहाजावर १५ भारतीय कर्मचारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.