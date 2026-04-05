Iran Israel Conflict : संघर्ष आणखीनच भडकला ! इस्रायलचा इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रावर हल्ला; ५ ठार

Iran US tensions : या हल्ल्यामुळे वीज प्रकल्पाचे दोन युनिट्स बंद करावे लागले. इराणने इशारा दिला की, त्यांच्या हल्ल्यांना विनाशकारी प्रत्युत्तर दिले जाईल. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' खुली करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या पार्श्वभूमीवर तणाव अधिक वाढला आहे.
Smoke rises from a damaged petrochemical facility following an alleged Israeli strike amid escalating Iran-Israel tensions in the Middle East.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल आघाडी यांच्यातील संघर्षाची आग अधिकच भडकत चालली आहे. इस्रायलने इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रावर (पेट्रोकेमिकल झोनवर) एक मोठा हल्ला चढवला आहे. या हल्ल्यात किमान पाच जण ठार झाले असून, इतर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या पेट्रोकेमिकल क्षेत्राचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, याविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती इराणने अद्याप जाहीर केलेली नाही.

Related Stories

No stories found.