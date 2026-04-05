Iran Israel Conflict : संघर्ष आणखीनच भडकला ! इस्रायलचा इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रावर हल्ला; ५ ठार

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल आघाडी यांच्यातील संघर्षाची आग अधिकच भडकत चालली आहे. इस्रायलने इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रावर (पेट्रोकेमिकल झोनवर) एक मोठा हल्ला चढवला आहे. या हल्ल्यात किमान पाच जण ठार झाले असून, इतर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या पेट्रोकेमिकल क्षेत्राचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, याविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती इराणने अद्याप जाहीर केलेली नाही. .इराणनेही एक प्रतिहल्ला केला आहे. इराणने कुवेत येथील एका वीज प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. या हल्ल्यामुळे त्या प्रकल्पाचे मोठे नुकसान झाले, ज्यामुळे कुवेतला त्या वीज प्रकल्पाचे दोन युनिट्स बंद करावे लागले..इराणचा अमेरिका, इस्रायलला इशारा इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी कमांडरने असा इशारा दिला आहे की, अमेरिका किंवा इस्रायलने इराणच्या पायाभूत सुविधांवर कोणताही हल्ला केल्यास, पश्चिम आशियामध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या सर्व लष्करी तळांवर तसेच इस्रायलच्या पायाभूत सुविधांवर "विनाशकारी आणि दीर्घकाळ चालणारे" हल्ले करून त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'पुन्हा खुली करण्यासाठी दिलेली १० दिवसांची मुदत सोमवारी संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा देण्यात आला आहे..US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?.इराण आणि अमेरिका-इस्रायल आघाडी यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या या काळात, अब्दुल्लाही यांनी म्हटले: "वारंवार पराभव पत्करावा लागल्यानंतर, अमेरिकेच्या आक्रमक आणि युद्धखोर राष्ट्राध्यक्षांनी अत्यंत हताश, भयभीत, अविचारी आणि मूर्खपणाचे पाऊल उचलत, इराणच्या पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्रीय संपत्तीला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, देशाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे जतन करण्यासाठी इराणचे सशस्त्र दल "एका क्षणाचाही" विलंब करणार नाही; तसेच "आक्रमकांना त्यांची खरी जागा दाखवून देऊ," अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली.