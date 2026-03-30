Iran Israel Conflict : तेहरान अंधारात ! इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणमध्ये वीजपुरवठा ठप्प, मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष अधिकाधिक धोकादायक बनत चालला आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे हल्ले करत आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायली हवाई हल्ल्यांनंतर तेहरानच्या काही भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या संदर्भात इराणी लष्कराने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही पण, प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये तेहरानच्या विविध जिल्ह्यांमधील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये सर्वत्र पूर्णपणे अंधार पसरल्याचे दृश्य दिसत आहे..इराणी प्रसारमाध्यमांच्या माहितीनुसार, अलीकडेच झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यांनंतर तेहरानच्या काही विशिष्ट भागांमधील वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त आहे. इराणच्या राजधानीवर झालेल्या या ताज्या हल्ल्यांविषयी इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) किंवा अमेरिकन लष्कराने अद्याप कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया दिलेली नाही..वृत्तांनुसार, देशाच्या विद्युत पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे तेहरान आणि अल्बोर्झ प्रांताच्या काही भागांमधील वीजपुरवठा विस्कळीत झाल्याचे इराणी ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.इराणच्या करज शहरातहीवीजपुरवठा खंडित झाल्याचे वृत्त आहे. वीजपुरवठा खंडित होण्याचा सर्वाधिक फटका तेहरानच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांना बसला आहे. 'पारचिन' येथील पॉवर ट्रान्समिशन नेटवर्कवर झालेल्या हल्ल्यामुळे तेहरानच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्यामध्ये जिल्हा क्रमांक ४, ७, ११, १३ आणि १४ यांचा समावेश आहे व्यापक प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित झाल्याचा दावा या वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे..Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता.येथे ही बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर घालिबाफ यांनी असा आरोप केला आहे की राजकीय आणि मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर चर्चेचे संकेत दिले जात असूनही अमेरिका छुप्या मार्गाने जमिनीवरून आक्रमण करण्याची योजना आखत आहे. घालिबाफ म्हणाले, "ते जाहीरपणे संवाद आणि वाटाघाटींचे संदेश पाठवतात, तर दुसरीकडे, अत्यंत गुप्तपणे ते जमिनीवरून हल्ला करण्याची योजना आखत असतात." .मोहम्मद बाकेर घालिबाफ यांनी ठामपणे सांगितले की, इराणी लष्कर जमिनीवर अमेरिकन सैन्याचे आगमन होण्याची वाट पाहत असून, त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी ते पूर्णपणे सज्ज आहे. इराणी सैन्य पूर्णपणे तयार असल्याचे त्यांनी विशेष अधोरेखित केले. शिवाय मध्यपूर्वेमध्ये २,५०० अमेरिकन सैनिक तैनात करण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रातील तणाव अधिकच वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.