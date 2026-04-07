Donald Trump: ''आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा

Iran-America War: ''आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल, जी पुन्हा कधीही परत येणार नाही. मला असे व्हावे असे वाटत नाही; पण कदाचित तसे होईल,'' अशा शब्दांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी इराणला निर्वाणीचा इशारा दिला. दुसरीकडे होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणला दिलेली ४८ तासांची मुदत मंगळवारी रात्री संपण्यापूर्वीच अमेरिका आणि इस्राईलने इराणच्या 'खर्ग' बेटावर जोरदार हल्ला केला..खर्ग बेटावरील हल्ल्याची तीव्रता मोठी होती. संपूर्ण बेटावर स्फोटांचे मोठे आवाज ऐकू आल्याचे सांगण्यात आले. बेटावरील तेल प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आले असून, इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे ८० ते ९० टक्के निर्यात 'खर्ग' बेटावरून होते. होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील खर्ग हे एक महत्त्वाचे तेल निर्यात केंद्र असून, तेथे एक मोठे तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, साठवण टाक्या आहेत. इराणमधील दोन पूल आणि एका रेल्वे स्थानकावर हवाई हल्ले झाले. दुसरीकडे अमेरिकेच्या हल्ल्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल. अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे..होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठीची मुदत जवळ येत चालल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या धमकीची भाषा आणखी तीव्र केली. ट्रम्प यांनी बेटावरील महत्त्वाच्या तेलसंपत्तीवर ताबा मिळवण्यासाठी जमिनीवर सैन्य पाठवण्याची धमकी दिली आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अशा कारवाईत अनेक अमेरिकन सैनिकांचे जीव धोक्यात येतील आणि युद्ध संपवण्यासाठी ती निर्णायक ठरणार नाही. यापूर्वीही अमेरिकेने बेटावरील अनेक लक्ष्यांवर हल्ले केले होते. त्यात हवाई संरक्षण व्यवस्था, रडार केंद्र, विमानतळ यांचा समावेश होता..डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा''आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल. जी पुन्हा परत कधीही आणता येणार नाही. असे व्हावे, अशी माझी इच्छा नाही; पण कदाचित ते होईलच. तथापि, आता पूर्ण सत्तापालट होत आहे. तेथे हुशार आणि कमी कट्टरतावादी विचारांच्या लोकांचे वर्चस्व असेल. ते कदाचित काहीतरी क्रांतिकारक अद्भुत असे घडवू शकतील. याबाबत कोणालाही कल्पना नाही. जगाच्या प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासातील आजच्या सर्वांत महत्त्वाच्या रात्रीच ते कळू शकेल. ४७ वर्षांची लूटमार, भ्रष्टाचार आणि मृत्यूचे तांडव अखेर संपुष्टात येईल. इराणच्या महान जनतेला देव आशीर्वाद देवो,'' असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी संध्याकाळी 'ट्रूथ सोशल'वर म्हटले आहे..दिवसभरात काय घडलं?इराणने मंगळवारी पहाटे सौदी अरेबियावर सात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागली. एक कोटी ४० लाख इराणी नागरिक बलिदानासाठी तयार; इराणच्या अध्यक्षांचा निर्धार सर्व तरुण, खेळाडू, कलाकार, विद्यार्थी, शिक्षकांनी वीजकेंद्रांभोवती मानवी साखळ्या करण्याचे इराणच्या मंत्र्यांचे आवाहन इराणच्या अल्बोर्झ प्रांतावर मंगळवारी झालेल्या हल्ल्यांमध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला, तर २४ जण जखमी. इराणच्या नागरिकांना रेल्वे प्रवास टाळण्याचा सल्ला.