पुन्हा सिलिंडरचा तुटवडा? LPG पुरवठ्यावर संकटाची छाया; इराणची कठोर भूमिका, तेल-वायू निर्यातीबाबत मोठी धमकी!

अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला असून, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने आखाती प्रदेशातून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीबाबत कठोर इशारा दिला आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, या प्रदेशात अमेरिकेची आक्रमक कारवाई सुरू राहिल्यास आखातातून तेल आणि वायूचा "एक थेंबही" बाहेर जाऊ दिला जाणार नसल्याचे IRGC ने स्पष्ट केले आहे. या भूमिकेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर तसेच भारतासह अनेक देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..एलपीजी पुरवठ्यावर संभाव्य परिणामइराणच्या या इशाऱ्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या बाजारावर होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर एलपीजीच्या पुरवठ्यावरही दबाव निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भारत सरकारकडून एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसंदर्भातील नियम अधिक कठोर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..भारताने विविध देशांकडून तेल आयात वाढवून होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी केले असले, तरी एलपीजीच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. भारतातील स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीपैकी सुमारे ६० टक्के गॅस आयात केला जातो आणि त्यातील जवळपास ९० टक्के पुरवठा आतापर्यंत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत होता. तज्ज्ञांच्या मते, नाकेबंदी कायम राहिल्यास सर्वप्रथम घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींवर त्याचा परिणाम दिसू शकतो. मात्र सध्या एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत असून नागरिकांकडून घाबरून मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..LPG import updates: 'एलपीजी'बाबत सरकारने प्लॅन बदलला! अमेरिकेसोबत मोठा निर्णय, गॅसचं संकट टळणार.अमेरिकेचे अतिरिक्त हवाई हल्लेइराणच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने मंगळवारी इराणमधील लष्करी तळांवर अतिरिक्त हवाई हल्ले केले. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणकडून निर्माण झालेल्या नव्या धोक्यांना प्रतिसाद म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी लागू होण्याच्या काही तास आधी हे हल्ले झाल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होण्यास आणखी विलंब होईल, असा दावा इराणच्या लष्कराने केला आहे..१५ जुलैचे एलपीजी दर कायम१५ जुलै रोजी भारतातील एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. इंडियन ऑइलच्या माहितीनुसार, दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत ९४२ रुपये असून १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर २९३० रुपये आहे. रांचीमध्ये घरगुती सिलिंडर ९९९.५० रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडर ३१३१ रुपये दराने उपलब्ध आहे. लेहमध्ये घरगुती सिलिंडर ११९६.५० रुपये तर व्यावसायिक सिलिंडर ३५९४.५० रुपये असून ते देशातील सर्वाधिक दर आहेत. .पाटणामध्ये घरगुती सिलिंडर १०३१.५० रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडर ३२२७ रुपये दराने उपलब्ध असून घरगुती सिलिंडर दिल्लीपेक्षा २९७ रुपयांनी महाग आहे. लखनौमध्ये घरगुती सिलिंडर ९७९.५० रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडर ३०५२.५० रुपये आहे. कोलकात्यात घरगुती सिलिंडरचा दर ९६८ रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडरचा दर ३०८१.५० रुपये आहे. जयपूरमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडर ९४५.५० रुपये तर व्यावसायिक सिलिंडर २९५७.५० रुपये दराने उपलब्ध आहे..कमर्शियल LPG मध्ये मोठा बदल! आता १० किलोचे सिलेंडर मिळणार; व्यावसायिकांची अडचण दूर होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.