Iran Conflict : इराणचा युद्धबंदीच्या चर्चांना नकार ! अमेरिकेला ठाम इशारा – गरज असेपर्यंत युद्ध सुरूच राहणार

Iran Rejects Ceasefire: मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. इराणने आता हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी ना युद्धबंदीची विनंती केली आहे, ना वाटाघाटींची मागणी केली आहे. इराणचा असा दावा आहे की, जोपर्यंत त्यांना आवश्यक वाटेल, तोपर्यंत ते हे युद्ध लढत राहतील. विशेष म्हणजे, हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा या संघर्षामुळे निर्माण झालेले इंधनाचे संकट ज्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.अनेक देशांसाठी अधिकच गडद होत चालले आहे. इराणने हे देखील उघड केले आहे की, काही देशांनी 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून सुरक्षित मार्ग मिळण्याची विनंती केली आहे..इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणने युद्धविरामाची कोणतीही विनंती केलेली नाही. त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, इराणने वाटाघाटींची मागणीही केलेली नाही. इराणच्या 'प्रेस टीव्ही'ने 'सीबीएस'चा संदर्भ देत ही माहिती प्रसारित केली आहे. उप-परराष्ट्र मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत आवश्यकता असेल, तोपर्यंत इराणचे सशस्त्र दल हे युद्ध लढत राहील. अमेरिका,इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील हा संघर्ष गेल्या जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे.. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणची भूमिका वृत्तांनुसार, अराकची यांनी असा दावा केला आहे की, इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे रोखून धरलेली नाही. त्यांनी नमूद केले की, अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे या प्रदेशातील असुरक्षितता वाढली आहे; परिणामी, जहाजांना या मार्गावरून प्रवास करणे शक्य होत नाहीये. विशेष म्हणजे, त्यांनी असाही उल्लेख केला की, अनेक देशांनी इराणकडे त्यांच्या जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. पण, त्यांनी हे स्पष्ट केले की, अशा विनंत्यांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार इराणच्या लष्करी दलांकडेच आहे..Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता.हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असून, जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा याच मार्गावरून होतो. वृत्तांनुसार, सध्या या मार्गावर शेकडो जहाजे अडकून पडली आहेत. दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणास्तव जहाज वाहतूक कंपन्या आणि तेल निर्यातदारांनी आपले कामकाज थांबवले आहे.