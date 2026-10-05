Iran Missile Range : इराणच्या एकाच घोषणेमुळे अमेरिकेला भीती; ब्रिटनमधून बी-१ बॉम्बर विमाने परत बोलावली

इराणवरील अलीकडील संघर्षानंतर मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणने आपल्या क्षेपणास्त्रांची मारक क्षमता १,००० किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक वाढवण्याची तयारी सुरू केल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनेही आपल्या लष्करी तैनातीबाबत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. अमेरिकन सैन्याने पर्शियन आखातातील आपली उपस्थिती कमी केली असून, इराणच्या किनारपट्टीपासून दूर राहून लष्करी कारवाया करण्यावर भर दिला जात असल्याचे अहवाल आहेत. .इराणच्या लष्कराचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमिनिया यांनी क्षेपणास्त्रांची रेंज वाढवण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. त्यासोबतच क्षेपणास्त्रांचा वेग आणि लक्ष्यभेदाची अचूकता वाढवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडील संघर्षातून मिळालेल्या अनुभवामुळे ही क्षमता वाढवण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..LPG Cylinder Crisis : भारतात पुन्हा एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा जाणवणार? इराण-अमेरिका युद्धामुळे वाढली चिंता, घरगुती गॅस महागणार?.सध्या इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या एरोस्पेस फोर्सकडे २,००० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रे आहेत. मात्र, नियमित इराणी लष्कर प्रामुख्याने कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून आहे. नवीन क्षमता विकसित झाल्यास पर्शियन आखात आणि अरबी समुद्रातील अमेरिकन लष्करी तळांसाठी धोका वाढू शकतो. .दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेने ब्रिटनमधील RAF Fairford तळावर तैनात असलेली सर्व १२ B-1 बॉम्बर विमाने अमेरिकेतील त्यांच्या निर्धारित तळांवर परत पाठवल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ही विमाने लष्करी मोहिमांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. या तळाला लक्ष्य करण्याचा कथित कट उघडकीस आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका इस्रायलमध्ये अतिरिक्त सैनिक आणि विमाने तैनात करण्याची तयारी करत आहे. सध्या सुमारे ३,००० अमेरिकन सैनिक इस्रायलमध्ये असल्याचे वृत्त आहे. तसेच सुमारे १०,००० अतिरिक्त अमेरिकन सैनिक मध्यपूर्वेकडे रवाना होत असून, त्यात २,००० मरीन सैनिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमामुळे अमेरिका आणि इस्रायलची चिंता वाढल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.