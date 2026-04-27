होर्मुझ उघडा तरच बोलू! इराणचा अमेरिकेला २ टप्प्यात चर्चेचा प्रस्ताव, अटींवर ठाम

पश्चिम आशियात तणावाचं वातावरण असून इराणने आता अमेरिकेसमोर शस्त्रसंधीसाठी आणखी एक प्रस्ताव मांडला आहे. पाकिस्तानच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव पाठवला आहे. यात इराणने म्हटलंय की, होर्मुझची नाकेबंदी हटवण्यात यावी आणि युद्ध तात्काळ थांबवावं. त्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चेत अण्वस्त्रावर चर्चा करता येईल. हा प्रस्ताव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. Hormuz issue at center Iran sends proposal for talks with US through Pakistan.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा याआधीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यात त्यांनी इराणकडून आणखी चांगला प्रस्ताव देता आला असता असं म्हटलं होतं. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांततेसाठी सुरू असलेली चर्चा जवळपास ठप्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा इराणने नवा प्रस्ताव दिला आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय की, इराणला जर चर्चा करायची असेल तर ते अमेरिकेला कॉल करू शकतात. मात्र इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र बनवू दिले जाणार नाही. याआधीही ट्रम्प यांनी त्यांच्या टीमला इराणला पाठवण्याची योजना रद्द केली होती..इराणच्या नव्या प्रस्तावात दोन टप्प्यात चर्चेचा उल्लेख आहे. पहिल्या टप्प्यात होर्मुझची नाकेबंदी हटवणं आणि सामुद्रधुनी उघड करणं हे पर्याय आहेत. यासाठी शस्त्रसंधी वाढवण्यात यावी किंवा युद्ध संपवावं. तर दुसऱ्या टप्प्यात परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर अण्वस्त्र मुद्द्यावर चर्चा व्हावी. जोपर्यंत अमेरिकेकडून होर्मुझची नाकेबंदी हटवली जाणार नाही तोपर्यंत गांभीर्याने चर्चा शक्य नाही. याशिवाय इराणने सुरक्षेची हमी, नुकसानभरपाई आणि होर्मुझबाबात नव्या कायदेशीर तरतुदींचीही मागणी केली आहे.