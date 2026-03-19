Iran Qatar LNG Attack : इराणने कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या LNG साठ्यावर हल्ला करताच डोनाल्ड ट्रम्प नरमले, म्हणाले- आता इस्त्रायल...

Iran Qatar LNG Attack: इराणने जगातील सर्वात मोठ्या असलेल्या कतारच्या एलएनजी प्लॅंटवर हल्ला केला आहे. यानंतर,डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला साऊथ पार्स गॅस क्षेत्रावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे मात्र दुसरीकडे इस्त्रायल आता इराणवर हल्ले करणार नसल्याचेही म्हटले आहे. .ट्रुथ सोशल' वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जरी त्यांना अशा विध्वंसाला अधिकृत करण्याची इच्छा नसली, तरी जर कतारच्या LNG सुविधांना पुन्हा लक्ष्य केले गेले, तर ते तसे करतील. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले, "मला या पातळीच्या हिंसाचाराला अधिकृत करायचे नाही, कारण त्याचा इराणच्या भविष्यावर विनाशकारी परिणाम होईल; तथापि, जर कतारच्या एलएमडी सुविधांवर पुन्हा हल्ला झाला, तर प्रत्युत्तरादाखल इराणवर हल्ले केले जातील. . कतार एनर्जी'ने काय माहिती दिली ? इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे देशातील आणखी काही एलएनजी केंद्रांचे गंभीर नुकसान झाले आहे. कतारची सरकारी मालकीची तेल आणि वायू कंपनी असलेल्या 'कतार एनर्जी'ने गुरुवारी सांगितले की, या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे त्यांच्या सुविधांचे नुकसान झाले असून, तिथे मोठ्या आगी भडकल्या आहेत. अग्निशामक दलाचे जवान सध्या या आगी विझवण्याचे काम करत आहेत आणि आतापर्यंत कोणत्याही जीवितहानीची किंवा दुखापतीची नोंद झालेली नाही. .कतारवरील हे हल्ले, इराणच्या 'साउथ पार्स' नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर घडले हे वायू क्षेत्र पर्शियन आखातात स्थित असून, इराण आणि कतार या दोन्ही देशांची त्यावर मालकी आहे. तेहरानने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनी अशा अनियंत्रित परिणामांचा इशारा दिला आहे, जे संपूर्ण जगाला आपल्या कवेत घेऊ शकतात. .डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले?डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे देखील ठामपणे सांगितले की, इराणच्या विशाल 'साउथ पार्स' नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर अलीकडेच झालेल्या हल्ल्यामध्ये अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नव्हती; तसेच कतारचाही यात काहीही सहभाग नव्हता. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "मध्यपूर्वेतील अलीकडील घटनांमुळे संतापलेल्या इस्रायलने, इराणच्या 'साउथ पार्स' वायू क्षेत्रातील एका प्रमुख वायू प्रकल्पावर हल्ला केला आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की, या विशाल प्रकल्पाचा केवळ एक तुलनेने लहान भागच या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आला होता आणि अमेरिकेला या हल्ल्याची कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, यावर त्यांनी विशेष भर दिला..इस्रायल आता हल्ला करणार नाही ट्रम्प यांनी असेही संकेत दिले की, जोपर्यंत इराण कतारवर पुन्हा हल्ला करत नाही, तोपर्यंत इस्रायल त्या वायू क्षेत्रावर आणखी कोणतेही हल्ले करणार नाही. त्याने म्हटले आहे की, "इस्रायलकडून या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मौल्यवान 'साउथ पार्स' क्षेत्रावर यापुढे कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत.".