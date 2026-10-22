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प्लेनमध्ये बसा अन् चालते व्हा! अमेरिकेचा निरोप घेऊन गेलेल्या पाकच्या लष्करप्रमुखांना इराणने दाखवला बाहेरचा रस्ता

Iran Rebuffs Pakistani Army Chief Asim Munir Carrying Donald Trump's Nuclear Message: लेबनॉनमधील वृत्तपत्र 'अल-अखबार' आणि 'इराण इंटरनॅशनल'च्या वृत्तानुसार, मुनीर यांनी रेझाई यांना अमेरिकेचा एक अत्यंत कठोर निरोप दिला होता.
iran pakistan

iran pakistan

esakal

संतोष कानडे
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Iran Rejects Asim Munir's US Mediation: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निरोप घेऊन तेहरानमध्ये पोहोचलेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना इराणमध्ये अत्यंत अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. मुनीर यांनी अमेरिकेचा गुप्त निरोप इराणच्या सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख मोहसेन रेझाई यांच्यापर्यंत पोहोचवत इराणला आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत लवचिकता दाखवण्याचे आणि चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते.

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