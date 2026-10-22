प्लेनमध्ये बसा अन् चालते व्हा! अमेरिकेचा निरोप घेऊन गेलेल्या पाकच्या लष्करप्रमुखांना इराणने दाखवला बाहेरचा रस्ता

Iran Rejects Asim Munir's US Mediation: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निरोप घेऊन तेहरानमध्ये पोहोचलेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना इराणमध्ये अत्यंत अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. मुनीर यांनी अमेरिकेचा गुप्त निरोप इराणच्या सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख मोहसेन रेझाई यांच्यापर्यंत पोहोचवत इराणला आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत लवचिकता दाखवण्याचे आणि चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते..इराणने अमेरिकेची कोणतीही मागणी ऐकण्यास स्पष्ट नकार देत मुनीर यांना एका शब्दाचीही दाद दिली नाही. उलटपक्षी, अमेरिकेने आधी आपल्या सात प्रमुख अटी मान्य कराव्यात, अशी ठाम भूमिका घेत मुनीर यांना 'आपल्या विमानाने तात्काळ परत निघून जा' असा थेट संदेश देऊन बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.लेबनॉनमधील वृत्तपत्र 'अल-अखबार' आणि 'इराण इंटरनॅशनल'च्या वृत्तानुसार, मुनीर यांनी रेझाई यांना अमेरिकेचा एक अत्यंत कठोर निरोप दिला होता, ज्यामध्ये इराणने आपला संपूर्ण अणुकार्यक्रम बंद करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मुनीर यांनी कथितरीत्या अशीही धमकीवजा सूचना केली की, जर इराणने चर्चा मान्य केली नाही, तर अमेरिकेकडून पिकेक्स माउंटनसह इराणच्या प्रमुख अणुऊर्जा केंद्रांवर मोठा हवाई हल्ला केला जाऊ शकतो..मात्र, मुनीर यांच्या या मध्यस्थीला इराणने थेट प्रत्युत्तर देत फटकारले. या भेटीदरम्यानचे वातावरण अत्यंत थंड आणि औपचारिक होते. नेहमीच्या राजनैतिक शिष्टाचारात दिसणारी कोणतीही आत्मीयता, गळाभेट किंवा दीर्घ हस्तांदोलन या भेटीत दिसले नाही; उलट रेझाई यांच्यासमोर मुनीर संकोचून बसल्याचे समोर आलेल्या व्हिडिओंमधून स्पष्ट झाले..टायगरवर गोळीबार, सलमानला धमकी...; गुजरातमध्ये तुरुंगात असूनही लॉरेन्सची चौकशी कठीण, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आदेश ठरतोय अडथळा.मुनीर यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांच्याशीही चर्चा केली, मात्र गालिबाफ यांनी मुनीर यांना 'इराणकडे अमेरिकेसाठी सांगण्यासारखे काहीही नवीन नाही' असे सांगून वाटाघाटीचे दरवाजे बंद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.