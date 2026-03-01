अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्याला इराणचं प्रत्युत्तर, युएई, कतार, इराकसह ८ देशांना केलं टार्गेट; होमुर्झची सामुद्रधुनी केली बंद

Middle East Tensions Soar As Iran Targets US Bases अमेरिका आणि इस्रायलने शनिवारी इराणवर अचानक हल्ले सुरू केले. अमेरिकेनं या मोहिमेला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असं नाव दिलंय तर इस्रायलने लायन्स रोर नाव दिलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईला इराणविरोधात मोठी लष्करी मोहिम असं म्हटलंय. इस्रायलकडून होणाऱ्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनेईंसह अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला असल्याचं म्हटलं जातंय. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना इराणने प्रत्युत्तर दिलंय..इराणने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करत मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केलंय. इराणी लष्कर आणि इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिकेच्या तळांवर हल्ला केला. यात युएई, दुबई, अबुधाबी, कतार, बहरीन, जॉर्डन, इराक या भागात हल्ले केले आहेत. इराणच्या हल्ल्यांमुळे या देशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे..इराणने दावा केला की, आम्ही अमेरिका आणि इस्रायलच्या ठिकाणांना लक्ष्य करत आहोत. देशातील सुरक्षेची स्थिती अत्यंत संवेदनशील अशी बनलीय. इराणवर हल्ल्यानंतर इस्रायलममध्ये सायरन वाजवून नागरिकांना शेल्टरमध्ये जाण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. तर इराणने होमुर्झची सामुद्रधुनी बंद केल्यानं जगाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतात याच मार्गानं खनिज तेल येतं..मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे हवाई वाहतुकीवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. इराण आणि इस्रायलने त्यांचे एअरस्पेस बंद केल्यानं देशाबाहेर जाणारे लोक विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. स्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत विमानसेवा बंद राहील असं सांगण्यात येत आहे. आखाती देशांसह सीरियानेसुद्धा त्यांची एअरस्पेस बंद केली होती. एअर स्पेस बंद झाल्यानं अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचा मार्ग बदलावा लागल्यानं जगभरात विमानसेवा विस्कळीत झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.