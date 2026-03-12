युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?

Middle East Tension Iran Announces Terms to End War : अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे फक्त आखाती देशच नव्हे तर जगभरात खळबळ उडाली आहे. इराणने अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये हल्ले करून सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचं ठरवलंय. त्यानंतर आखाती देशांमध्ये अमेरिकेच्या तळांसह इतर ठिकाणांवरही ड्रोन आणि मिसाइल हल्ले केले जात आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून इराणने जगभरात तेल पुरवठ्याची नाकेबंदी केलीय. यामुळे जगात महागाईचं संकट ओढावण्याची भीती व्यक्त केली जातेय..इराणने तेलाची वाहतूक रोखल्यानंतर अमेरिकेवरही दबाव वाढू लागला आहे. आता इराणने युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चेला सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. पण इराणच्या राष्ट्रपतींकडून अमेरिकेसमोर तीन अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन यांनी बुधवारी युद्ध थांबवण्यासाठी इराणच्या तीन अटी सांगितल्या. अमेरिकेनं इराणच्या अधिकारांना मान्यता द्यावी, तसंच भविष्यात हल्ले होणार नाहीत असा शब्द द्यावा अशी अट इराणने घातली आहे..कोण आहे ३२ वर्षीय हरिश राणा? सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिली इच्छामरणाची परवानगी, १३ वर्षांपासून लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर.सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर इराणकडून पोस्ट करण्यात आली असून राष्ट्रपती पेजेशकियन यांनी म्हटलं की, युद्धावर तोडगा फक्त ३ अटींवरच निघू शकेल. इस्रायल आणि अमेरिकेनं हे युद्ध सुरू केलं असून ते थांबवण्याचा एकच मार्ग आहे. इराणच्या कायदेशीर अधिकारांना मान्यता देणं, युद्धाची भरपाई आणि भविष्यात हल्ले करणार नाही याची आंतरराष्ट्रीय गॅरंटी द्यावी लागेल..दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध आम्ही जिंकलंय असा दावा केला आहे. इराणमध्ये आता हल्ले करण्यासाठी काही उरलं नाहीय. युद्ध खूप चांगलं चाललंय. आम्ही आमच्या ठऱलेल्या वेळेपेक्षा खूप पुढे आहोत. गेल्या ४७ वर्षांपासून मृत्यू आणि विध्वंस ते घडवत आहेत. त्याचा हा बदला आहे. ते सहज वाचू शकणार नाहीत. मला जेव्हा वाटेल तेव्हा युद्ध थांबेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.