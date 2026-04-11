निरागस चिमुकल्यांचे फोटो, रक्ताने माखलेल्या बॅग अन् शूज; विमानात १६५ सीटवर हल्ल्याच्या आठवणी, इराणने अमेरिकेला दाखवला आरसा

अमेरिका आणि इराण युद्ध थांबवण्यासाठी शनिवारी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची पाकिस्तानमध्ये चर्चा होणार आहे. इराणचे नेते इस्लामाबादमध्ये पोहोचले आहे. चर्चेआधी इराणने पुन्हा एकदा अमेरिका आणि इस्रायलला आरसा दाखवला आहे. इराणमधील मीनाब इथं एका शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात १६० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या विद्यार्थ्यांची आठवण म्हणून इराणच्या नेत्यांनी विमानातील प्रत्येक सीटवर त्यांचे फोटो ठेवले होते. .इराण संसदेचे सभापती मोहम्मद बाकेर गलिबाफ हेसुद्धा इस्लामाबादला चर्चेसाठी पोहोचले आहेत. त्यांनी सोबत येताना मीनाब हल्ल्यातील मृत्यूच्या वेदना जगासमोर मांडल्या आहेत. ते जेव्हा इराणहून पाकिस्तानसाठी निघाले तेव्हा त्यांनी सोबत हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या मुलांचे फोटो आणि त्यांच्या रक्ताने माखलेल्या बॅग्स, चपलाही आणल्या होत्या. प्रवासावेळी त्यांनी मृत्यू झालेल्या मुलांचे फोटो सीटवर ठेवले. त्या मुलांचे निरागस चेहरे फोटोंमध्ये दिसत आहेत. याशिवाय रक्ताने माखलेल्या बॅग्सही सीटवर ठेवल्या होत्या..इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेला या कृतीतून त्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याची आठवण करून दिलीय. तसंच इराणला दिलेली जखम आयुष्यभर विसारता येणार नाही असंही सांगितलंय. पाकिस्तानमध्ये शांततेसाठी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी पोहोचले आहेत. यात काय चर्चा होणार याकडे जगाचं लक्ष लागून राहिलंय..इस्रायल आणि अमेरिकेनं २८ फेब्रुवारीला इराणमधील मीनाब शहरातील एका मुलींच्या शाळेवर हल्ला केला होता. हा हल्ला इतका भीषण होता की १६५ पेक्षा जास्त चिमुकल्या मुलींचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर शाळेच्या परिसरातच त्यांची कबर खोदून दफन करण्यात आलं होतं. याचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर जगभरातून इस्रायल अमेरिकेवर टीका झाली होती.