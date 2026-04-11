गलतीसे मिस्टेक! इराणला इच्छा असूनही होर्मुझ खुली करता येईना; युद्ध सुरू होताच गडबडीत सुरुंग पेरले, आता सापडेनात

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांततेसाठी बैठक आयोजित करण्यात आलीय. या बैठकीआधी होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत धक्कादायक खुलासा झाला आहे. यामुळे भारतासह जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलवाहू जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार होर्मुझ पूर्ण खुली न करण्यामागे इराणची रणनिती नसून त्यांच्या समोर एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. .अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय की, गेल्या महिन्यात युद्ध सुरू होताच इराणने घाई गडबडीत लहान नावांच्या माध्यमातून होर्मुझमध्ये समुद्री सुरुंग पसरले होते. हे सुरुंग टाकताना त्यांचे रेकॉर्ड अचूक नोंदवले नव्हते. अनेक सुरुंग अशा पद्धतीने पसरवले होते की जे लाटांमुळे त्यांची जागा बदलतील. त्यामुळे जो मार्ग याआधी सुरक्षित होता तो आता धोकादायक असू शकतो. इराणकडे हे सुरुंग शोधण्यासाठी आणि हटवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि जहाजांची कमतरता आहे..निरागस चिमुकल्यांचे फोटो, रक्ताने माखलेल्या बॅग अन् शूज; विमानात १६५ सीटवर हल्ल्याच्या आठवणी, इराणने अमेरिकेला दाखवला आरसा.इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि अमेरिकेचे उपाराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स चर्चा करणार आहेत. अराघची म्हणाले होते की, 'होर्मुझच्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन वाहतूक खुली केली जाईल.' या तांत्रिक अडचणी समुद्री सुरुंग असून त्याची माहिती आता इराणलासुद्धा नसल्याचं समोर आलंय..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसमोर अट ठेवलीय की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक जेव्हा सुरू होईल तेव्हाच चर्चा पुढे सरकेल. तर दुसरीकडे इराण ही मागणी पूर्ण करण्याची इच्छा असूनही करू शकत नाहीय. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण बंद केली नाहीय तर एक अरुंद मार्ग खुला ठेवला आहे. पण या मार्गाच्या चहुबाजूला धोका आहे. शिवाय या मार्गावरून जाण्यासाठी इराण टोल आकारत आहे.