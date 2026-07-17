Iran Threatens Trump Assets : इराणचा वर्मावरच घाव ! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आखातातील मालमत्तांवर हल्ला करण्याचा इशारा, यादीच केली जाहीर

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, इराणने एक मोठी घोषणा केली आहे ज्यामुळे आखाती प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. इराणी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड'ने (IRGC) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित अनेक मालमत्तांची—जसे की हॉटेल्स, टॉवर्स आणि गोल्फ क्लब्स—संभाव्य लक्ष्ये म्हणून ओळख पटवली आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या धमक्या आणि लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे. . आखातातील मालमत्तांचा समावेश वृत्तानुसार, IRGC ने संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमान येथे असलेल्या ट्रम्प-ब्रँडेड अनेक मालमत्तांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये दुबईतील 'ट्रम्प इंटरनॅशनल हॉटेल अँड रेसिडेन्शियल टॉवर' आणि 'ट्रम्प इंटरनॅशनल गोल्फ क्लब'; जेद्देहमधील 'ट्रम्प प्लाझा टॉवर'; रियाधमधील 'ट्रम्प टॉवर'; सौदी अरेबियातील 'ट्रम्प इंटरनॅशनल गोल्फ क्लब वाडी सफार'; कतारमधील सिमैस्मा येथील 'ट्रम्प इंटरनॅशनल गोल्फ क्लब अँड विलाज'; आणि मस्कतमधील 'ट्रम्प इंटरनॅशनल हॉटेल' यांचा समावेश आहे. .कारवाईबाबत तपशील नाहीया ठिकाणांवर कधी किंवा कसा हल्ला केला जाऊ शकतो, याबद्दल IRGC ने कोणताही तपशील दिलेला नाही. मात्र, या विधानाकडे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचाच एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.इराणचा इशारा इराणच्या लष्करी प्रवक्त्याने, इब्राहिम झोल्फघारी यांनी सांगितले की, जर अमेरिकेने इराणच्या वीज प्रकल्पांवर, पुलांवर किंवा इतर महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला, तर इराण पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर आणि जोरदार प्रत्युत्तर देईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर अमेरिकेने ' होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत हस्तक्षेप केला, तर इराण त्यास आपली 'रेड लाइन' ओलांडणे मानले जाईल..अमेरिकेकडूनही इशारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे की, जर इराण चर्चेसाठी तयार झाला नाही, तर अमेरिका त्यांच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करू शकते. इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. हेही वाचा: कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय; डिझेल आणि ATF वरील 'विंडफॉल टॅक्स'मध्ये वाढ. .मध्यपूर्वेत अशांतता वाढण्याची शक्यताइराणच्या 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स'नेही म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने इराणच्या ठिकाणांवर किंवा महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला, तर त्याचे प्रत्युत्तर केवळ इराणपुरते मर्यादित राहणार नाही. पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे हितसंबंध आणि महत्त्वाची ठिकाणे लक्ष्य केली जाऊ शकतात. यामुळे या प्रदेशातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.