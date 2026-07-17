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Iran Threatens Trump Assets : इराणचा वर्मावरच घाव ! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आखातातील मालमत्तांवर हल्ला करण्याचा इशारा, यादीच केली जाहीर

Iran US Tensions : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून परिस्थिती गंभीर बनत आहे. IRGC ने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आखाती मालमत्तांची संभाव्य लक्ष्य म्हणून यादी जाहीर केली आहे.
Donald Trump

Donald Trump

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, इराणने एक मोठी घोषणा केली आहे ज्यामुळे आखाती प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. इराणी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड'ने (IRGC) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित अनेक मालमत्तांची—जसे की हॉटेल्स, टॉवर्स आणि गोल्फ क्लब्स—संभाव्य लक्ष्ये म्हणून ओळख पटवली आहे. दोन्ही देशांमधील वाढत्या धमक्या आणि लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे.

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