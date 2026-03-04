इराणसोबतचा संघर्ष भारत अन् चीनला रोखण्यासाठी, इराणच्या अधिकाऱ्याने सगळंच सांगितलं, अमेरिकेला सुनावलं

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणी अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. भारतातील इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे विशेष प्रतिनिधी अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी अमेरिकेवर टीका करताना म्हटले की, जगात आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी अमेरिका जाणीवपूर्वक विविध ठिकाणी युद्धे घडवून आणत आहे. इलाही यांनी असा आरोपही केला की, इराणसोबतचा संघर्ष हा भारत आणि चीन यांसारख्या देशांना शक्तिशाली होण्यापासून रोखण्यासाठी सुरू आहे. अमेरिकेचे उद्दिष्ट जगावर आपले वर्चस्व टिकवून ठेवणे हेच असल्याचे त्यांनी सांगितले. .अब्दुल मजीद हकीम इलाही म्हणाले की, येत्या काळात भारत, चीन, रशिया आणि अमेरिका हे जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांमध्ये गणले जातील. मात्र अमेरिका कोणत्याही देशासोबत भागीदारी करू इच्छित नाही. एएनआयशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारत किंवा चीन शक्तिशाली बनू नयेत अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. जगावर आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिका अशा प्रकारची युद्धे छेडत राहतो..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.ते पुढे म्हणाले की, युद्धाची सुरुवात इराणने केली नसून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी केली आहे. यापूर्वी इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी यांनीही म्हटले होते की, इराण केवळ अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करत आहे. त्यांनी आरोप केला की, आमच्या नागरिकांवर बॉम्बहल्ले केले जात आहेत. युद्धाची सुरुवात अमेरिकेने केली असल्याने ते थांबवण्याची जबाबदारीही अमेरिकेचीच आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले केल्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. संयुक्त लष्करी कारवाईदरम्यान शनिवारी इराणच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाल्याने सुरू झालेला हा संघर्ष अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ चालू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेकांना हा संघर्ष अल्पकालीन आणि निर्णायक ठरेल अशी अपेक्षा होती, मात्र इराण पाश्चात्त्य देशांच्या अंदाजापेक्षा अधिक ठामपणे प्रत्युत्तर देत असल्याचे दिसत आहे..भारतीयांनो तातडीने इराण सोडा! अमेरिकेसोबतच्या संघर्षानंतर तेहरान दुतावासाचे निर्देश; कोणत्याही क्षणी हल्ल्याची शक्यता?.अमेरिका आणि इस्रायलने शनिवारी समन्वित हल्ले करत इराणमधील अणुस्थळे, लष्करी पायाभूत सुविधा, नौदल तळ आणि वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य केले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही खाडी परिसरातील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यात तीन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.