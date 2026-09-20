Iran US Conflict : अमेरिकेला इराणचे थेट आव्हान; ‘युद्धाची खरंच तयारी असेल तर जमिनीवर सैन्य उतरवा’

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणकडून अमेरिकेला सातत्याने आक्रमक इशारे दिले जात आहेत. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहसेन रेझाई यांनी अमेरिकेला थेट आव्हान देत, युद्धाबाबत अमेरिका खरोखरच गंभीर असेल तर त्यांनी इराणच्या भूमीवर जमिनीवरील सैन्य उतरवावे, असे म्हटले आहे. दरम्यान, रेझाई यांनी अमेरिकेसोबत पुन्हा चर्चेसाठी इराणच्या काही अटीही कतारच्या माध्यमातून वॉशिंग्टनपर्यंत पोहोचवल्याचे सांगितले आहे. .रेझाई यांच्या मते, अमेरिकेने आतापर्यंत प्रामुख्याने हवाई आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांवर भर दिला आहे. केवळ आकाशातून हल्ले करून माघार घेण्याऐवजी अमेरिकेने जमिनीवर सैन्य उतरवण्याचे धाडस करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. युद्धाचा अंतिम निकाल हा जमिनीवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या कारवाईवर अवलंबून असतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे..जमिनीवरील युद्ध अमेरिकेसाठी मोठे आव्हानइराणचा मोठा भूभाग, डोंगराळ प्रदेश आणि विस्तीर्ण सीमा पाहता तेथे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी सैन्य तैनात करणे ही गुंतागुंतीची लष्करी मोहीम ठरू शकते. जमिनीवरील कारवाईमध्ये केवळ सैनिकांना इराणमध्ये पाठवणे पुरेसे नसून त्यांचा पुरवठा, हालचाल, ताब्यात घेतलेल्या भागांवर नियंत्रण आणि दीर्घकाळ लष्करी उपस्थिती राखणे यांसारखी मोठी आव्हाने असतात..याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने हवाई हल्ले, क्षेपणास्त्र हल्ले आणि दूरवरून लक्ष्यभेद करण्याच्या क्षमतेवर भर दिल्याचे दिसते. मात्र, जमिनीवरील मोठ्या मोहिमेचा निर्णय घेतल्यास संघर्षाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते..Iran Hormuz: होर्मुझसाठी इराणच्या नव्या अटी; ‘यूएई’च्या जहाजावर हल्ला, येमेनचे हौथींवर हल्ले.रेझाई यांनी यापूर्वीही अमेरिकेच्या लष्करी रणनीतीत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला त्यांनी इराणने युद्धभूमी, राजनय आणि आर्थिक दबावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी “नवीन रणनीती” तयार केल्याचा इशारा दिला होता. .चर्चेचे दरवाजेही खुलेविशेष म्हणजे, कठोर लष्करी वक्तव्यांसोबतच इराणने राजनैतिक मार्गाचाही पर्याय खुला ठेवला आहे. रेझाई यांनी १९ सप्टेंबरला सांगितले की, युद्ध थांबवण्यासाठी इराणने अमेरिकेसमोर काही अटी ठेवल्या असून कतारच्या मध्यस्थीने त्या वॉशिंग्टनपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबवणे, गोठवलेला इराणी निधी मुक्त करणे आणि अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी हटवणे यांचा समावेश आहे. .त्याच वेळी, रेझाई यांनी इराण “निर्णायक युद्धासाठी” तयार असल्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे एका बाजूला चर्चेचे प्रयत्न आणि दुसऱ्या बाजूला लष्करी दबाव वाढवण्याची भूमिका, अशी दोन्ही पातळ्यांवर तेहरानची रणनीती दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.