Iran US Relations: अणुकार्यक्रमावर इराण-अमेरिकेत चर्चा; पहिल्या फेरीत संवाद पुढे नेण्यावर भर; आणखी बैठक होणार

मस्कत : अणुकार्यक्रमावर इराण आणि अमेरिकेमध्ये शुक्रवारी अप्रत्यक्ष चर्चा झाली. या चर्चेत पुन्हा एकदा इराणच्या अणुकार्यक्रमावर संवाद कसा पुढे न्यावा यावर भर देण्यात आला..विशेष म्हणजे, अमेरिकेने प्रथमच आपल्या पश्चिम आशियातील सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्याला या चर्चेत सहभागी केले. अमेरिकेच्या नौदलाचे ॲडमिरल ब्रॅड कूपर मस्कत येथे झालेल्या चर्चेत उपस्थित होते. अमेरिकेच्या विमानवाहू जहाज आणि युद्धनौका अरबी समुद्रात तैनात आहेत, हे अधिकृतपणे स्पष्ट झाले..अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणबाबत खूप चांगली चर्चा झाल्या असून पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला आणखी बैठक होणार आहे. मात्र, इराणने अणुकार्यक्रमावर करार केला नाही, तर त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर होतील, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे..इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची म्हणाले, "मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा शांत वातावरणात कोणत्याही दबावाशिवाय व्हायला हवी." त्यांनी स्पष्ट केले की या फेरीतील चर्चा संपली असून प्रतिनिधी आपल्या राजधानीत परत जातील. या चर्चेत अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर सहभागी झाले होते. अमेरिकन नौदलाने ताकदीच्या माध्यमातून शांततेचा संदेश दिला..US Iran Conflict: जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! अमेरिकेची महाविनाशकारी युद्धनौका इराणसमोर, क्षणात युद्ध पेटण्याची भीती.ओमानचे परराष्ट्रमंत्री बद्र अल-बुसैदी यांनी ही चर्चा दोन्ही बाजूंच्या विचार स्पष्ट करण्यासाठी आणि प्रगतीच्या शक्यता ओळखण्यासाठी उपयुक्त आहे, असे संबोधले. यापूर्वी इराणने ६० टक्क्यांपर्यंत युरेनियम समृद्धीकरण केले होते. मात्र, त्याला जोरदार विरोध झाला होता. सन २०१८ मध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेला २०१५ च्या अणुकरारातून बाहेर काढल्यानंतर इराणने आण्विक चाचण्या तपासण्या मर्यादित केल्या होत्या..