Iran US Tensions : इराणचा अमेरिकेला मोठा इशारा; युरोपसह इतर ठिकाणच्या लष्करी तळांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून, इराणने अमेरिकेला नवा आणि गंभीर इशारा दिला आहे. अमेरिकेकडून भविष्यात कोणताही हल्ला झाल्यास त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल. एवढेच नव्हे, तर हे प्रत्युत्तर केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहणार नसल्याचे इराणने स्पष्ट केले आहे. युरोप किंवा इतर दूरच्या प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा इशारा इराणने दिला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहसेन रेझाई यांनी बुधवारी एका मुलाखतीत ही भूमिका मांडली. अमेरिकेची लष्करी विमाने ज्या तळांवरून इराणवर हल्ले करण्यासाठी उड्डाण करतील, त्या तळांवरही इराणकडून कारवाई केली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. हे तळ युरोपमध्ये किंवा इराणपासून दूर असलेल्या अन्य कोणत्याही भागात असले, तरी त्यांना लक्ष्य केले जाईल, असे रेझाई यांनी स्पष्ट केले..अमेरिकेला आपल्या क्षेपणास्त्रांच्या आवाक्याबाहेर वाटणाऱ्या बेटांनाही लक्ष्य करण्याची क्षमता इराणकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे अमेरिकेच्या लष्करी तळांसाठी संभाव्य धोक्याची व्याप्ती वाढल्याचे मानले जात आहे. आतापर्यंत लक्ष्य न केलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवरही हल्ले करण्याचा पर्याय खुला असल्याचे त्यांनी सूचित केले..Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा.१० महिन्यांपासून संघर्षया संघर्षाची सुरुवात २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर झाली. त्यानंतर इराणने अमेरिकन लष्करी मालमत्ता असलेल्या ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे हल्ले केले. पुढे या संघर्षाची व्याप्ती मध्यपूर्वेतील विविध भागांपर्यंत वाढली. लेबनॉन, येमेन आणि इराकमधील इराणसमर्थित गटांचाही या संघर्षात सहभाग असल्याचे वृत्त आहे..अमेरिकेसोबत थेट चर्चा नाहीदरम्यान, कतार आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने राजनैतिक प्रयत्न सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेझाई यांनी अमेरिकेसोबत कोणतीही थेट चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. कतारमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान वाटाघाटी सुरू असल्याचे दावेही त्यांनी फेटाळले. सध्या वॉशिंग्टनसोबत कोणत्याही प्रकारची बोलणी होत नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.