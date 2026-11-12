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Iran US Tensions : इराणचा अमेरिकेला मोठा इशारा; युरोपसह इतर ठिकाणच्या लष्करी तळांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी

Middle East War : क्षेपणास्त्रांच्या आवाक्याबाहेर वाटणाऱ्या बेटांनाही लक्ष्य करण्याची क्षमता असल्याचा दावा रेझाई यांनी केला.कतार व पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने राजनैतिक प्रयत्न सुरू असले तरी अमेरिकेशी थेट चर्चा सुरू नसल्याचे रेझाई यांनी स्पष्ट केले.
Iran Warns US Military Bases in Europe Could Be Targeted

Iran Warns US Military Bases in Europe Could Be Targeted

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून, इराणने अमेरिकेला नवा आणि गंभीर इशारा दिला आहे. अमेरिकेकडून भविष्यात कोणताही हल्ला झाल्यास त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल. एवढेच नव्हे, तर हे प्रत्युत्तर केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहणार नसल्याचे इराणने स्पष्ट केले आहे. युरोप किंवा इतर दूरच्या प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा इशारा इराणने दिला आहे.

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